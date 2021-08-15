Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

ADANA'da, sulama kanalında 15 yaşında erkeğe ait olduğu tahmin edilen ceset bulundu.

ADANA'da, sulama kanalında 15 yaşında erkeğe ait olduğu tahmin edilen ceset bulundu.

Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu Mahallesi'ndeki tarla işçileri, öğle saatlerinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında sürüklenen bir genç görünce, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İşçiler daha sonra kanala girerek genci sudan çıkarttı.

15 YAŞINDA BİR ÇOCUĞA AİT

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimliği çıkmayan gencin öldüğünü belirledi. Kayıp başvurularını inceleyen polis ekipleri, 15 yaşındaki kişiye ait olduğu olduğu değerlendirilen cansız bedene ait bir başvuru olmadığını saptadı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, gencin şortunun cebinde bir miktar para bulunduğu belirlendi. Sudan çıkartılan ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik teşhisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı