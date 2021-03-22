Adana'da deniz var mı? Adana hangi bölgede?

Adana'da deniz var mı? sorusu merak edilen başlıklardan biri oldu. Müge Anlı'da ele alınan konulardan biri olan Şahap Örcün olayı sonrası Adana'da deniz var mı? Adana hangi bölgede? Adana nerede? sorularının yanıtları merak edildi.

Adana hangi bölgede? Adana nerede? sorularının yanıtları merak ediliyor. İklim koşulları ılıman olan Adana hakkında Adana'da deniz var mı? sorusu çok arananlar arasında yer aldı. Müge Anlı'da aranan bir isim olan Şahap Örcün'ün köprüden atladığı iddia edilirken vatandaşlar Adana'da deniz olup olmadığını araştırıyor.

ADANA'DA DENİZ VAR MI?

Adana sınırları içerisinde deniz yoktur ancak Akdeniz'e sınırı olan yerleşim yerleri bulunmaktadır. Bu bölgeler Karataş, Bahçe beldesi, Yumurtalık ve Tuzla'dır. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin doğal sınırları içerisinde kurulmuş olan Karataş, Adana'ya 48 km uzaklıktadır.

ADANA NEREDE?

Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde olan Adana'nın şehir merkezi Seyhan Nehrinin üzerindedir. Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden biri olan Adana ili Mersin, Hatay ve Osmaniye ile komşudur. 2.183.267 nüfusa sahip Adana ilimiz tarıma oldukça elverişli topraklara da sahiptir. Ayrıca Karataş ve Yumurtalık gibi sahil ilçeleri de bulunmaktadır.

ADANA HANGİ BÖLGEDE?

Ceyhan'da limana sahip olan Adana ili Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır. Tarihi özellikleri bakımından dikkat çeken Adana ilimizin 15 km uzaklığında Seyhan Baraj Gölü yer almaktadır. Ayrıca burada doğa manzarasına sahip alanda tekne turları da düzenlenmektedir.

ADANA'YA NE ZAMAN GİDİLİR?

Akdeniz ikliminin görüldüğü Adana, oldukça sıcaktır. Bu yüzden Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gidilmeli. Bahar Ayalarında ise Adana'nın keyfini rahatça çıkabilirsiniz.

ADANA İKLİMİ



Adana sıcakları ile bilinmektedir. Nem oranı oldukça yüksek olan Adana'da, yazları sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır.