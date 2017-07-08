'Adalet Yürüyüşü' Sona Erdi! Kılıçdaroğlu Yalnız Yürüyecek, Maltepe Mitinge Hazırlanıyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, "casusluk" iddiasıyla tutuklanması sonrası başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün bugünkü bölümü (24. günü) Kartal'daki Dragos Arkeolojik Kazı Alanı'nda tamamlandı. Kılıçdaroğlu, Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı ve bir mitingle noktalayacağı "Adalet Yürüyüşü" için Maltepe Parkı'nda hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

"MİTİNG ALANINA YALNIZ YÜRÜYECEĞİM"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, yarın miting alanına yalnız yürüyeceğini belirterek, "Ben Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğim. O nedenle 'Ben de gidip genel başkanla yürüyeceğim' diyen vatandaşlarıma şimdiden bir uyarı yapayım. Beni Dragos'ta beklemeyin. Dragos'ta miting alanına kadar yalnız yürüyeceğim. İlgi gösterirseniz, miting alanına gelin. Ben miting alanına 2 buçuk-3 kilometrelik bir yürüyüşle geleceğim ve orada hep birlikte mitingimizi gerçekleştirmiş olacağım" dedi.

"ATATÜRK POSTERİ DIŞINDA HİÇBİR ŞEY İSTEMİYORUM"

Adalet Yürüyüşü'nün 24. gününe başlamadan önce basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu 24 günlük sürede kendilerinin yanında olan, kendilerini eleştiren herkese teşekkür ettiğini açıkladı. Yarın Dragos'tan miting alanına tek başına yürüyeceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "İsteyen miting alanına gelebilir ama yalnız yürüyeceğim. Miting alanına bayrak, adalet pankartı, Atatürk posteri dışında hiçbir şey istemiyorum" dedi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı ve bir mitingle noktalayacağı "Adalet Yürüyüşü" için Maltepe Parkı'nda hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 1 milyondan fazla katılımın olması beklenen mitingi alalında ses sistemi ve canlı yayın hazırlıkları sürerken, dünyanın en büyük dilekçesi olacağı belirtilen dev bir dilekçe hazırlanıyor. Maltepe parkında bulunan mitingi alanında yarın yapılması planlanan miting için alanan dev bir platform kuruldu. Yapılan konuşmaların geniş bir alandan duyulması için dev bir ses sistemi kuruluyor.

MALTEPE MİTİNGİ İÇiN DÜNYANIN EN BÜYÜK DİLEKÇESİ HAZIRLANIYOR

Ayrıca alanda bir grup katılımcı tarafından dünyanın en büyük dilekçesi hazırlanıyor. Dilekçenin haksız yere hapiste yatan gazeteci ve akademisyenlerle ilgili olduğu belirtildi. Mitingin pazar akşamı saat 18.00'de başlaması planlanıyor.