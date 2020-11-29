Adalet Bakanı Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Adalet Bakanı Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu (1)

29.11.2020 16:59 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:04

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Gül ve Kalın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantı öncesinde katılımcıları sosyal mesafe kuralına uyarak tek tek selamladı.

Görüntü verilmesinin ardından basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin ve Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'nın da aralarında bulunduğu dini azınlık cemaatleri ruhani liderleri ve vakıf temsilcileri katıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti
CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Adalet Bakanı Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu (1)
Adalet Bakanı Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu (1)
Adalet Bakanı Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu (1)
Adalet Bakanı Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

İlgili Haberler

İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Gül, dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi
İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Gül, dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın gündeme dair değerlendirmelerde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın gündeme dair değerlendirmelerde bulundu
Bakan Kurum, Fikirtepe'deki hak sahibi temsilcileriyle buluştu
Bakan Kurum, Fikirtepe'deki hak sahibi temsilcileriyle buluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Cevdet Yılmaz Fahrettin Koca Alaattin Çakıcı
Magazin Alişan Beyonce Enes Batur Burcu Esmersoy
Spor Falcao Okan Buruk Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adalet Bakanı Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu (1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 17:05:54. #1.15#
title