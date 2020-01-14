Acun Ilıcalı'nın babası kimdir? Acun Ilıcalı'nın annesi kimdir? Acun Ilıcalı'nın bilinmeyenleri!

14.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:05

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki akşam Eser Yenenler'in programına konuk oldu. Samimi itiraflarıyla dikkat çeken Ilıcalı, yıllar önce babasıyla yaşadığı bir anısını da anlattı. Acun ılıcalı'nın anlattıklarından sonra Acun Ilıcalı'nın babası kimdir ve Acun Ilıcalı'nın annesi kimdir soruları akıllara geldi.

ACUN ILICALI'NIN BABASI KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın babası Ergun Ilıcalı'dır.

Ergun Ilıcalı ölüm tarihi ve yeri: 1990, Balıkesir

Ergun Ilıcalı eşi: İlknur Ilıcalı

Ergün Ilıcalı mesleği: Müeahhit

Ergun Ilıcalı çocuklar: Acun Ilıcalı, Ömer Cenker Ilıcalı

Ergun Ilıcalı torunları: Banu Ilıcalı, Leyla Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı, Melisa Ilıcalı

ACUN ILICALI'NIN ANNESİ KİMDİR?

Acın Ilıcalı'nın annesi İlknur Ilıcalı'dır.

İlknur Ilıcalı ölüm tarihi ve yeri: 1990, Balıkesir

İlknur Ilıcalı eşi: Ergün Ilıcalı

İlknur Ilıcalı çocukları: Acun Ilıcalı, Ömer Cenker Ilıcalı

İlknur Ilıcalı torunları: Banu Ilıcalı, Leyla Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı, Melisa Ilıcalı

Acun Ilıcalı'nın annesi ve babası hakkında sözleri: "Ben 19 yaşında evlendim. Bir kızım oldu. Kızım henüz 10 aylıktı. Annem ve babamla Bodrum'a tatile gidecektik. Benim son anda işim çıktı, "Siz gidin daha sonra geleceğim" dedim. Kızım Banu da onların yanındaydı. Balıkesir'i geçmişler. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş. Kızım çok ağır yaralanmış. Balıkesir Devlet Hastanesi'ne gittim. Bir hasta bakıcı orada duruyor. Adamın yanına gittim. Annemi sordum. 'İlknur Ilıcalı ile görüşmek istiyorum' dedim. Adam bir deftere baktı ve sayfayı çevirdi "Ölmüştür" dedi. 'Ergün Ilıcalı ile görüşmek istiyorum' dedim. "Ölmüştür" dedi. Ben şoktayım ve kızım Banu'yu soramıyorum. Kızımın sadece vücudunda 18 kırık vardı. Düşünün o zaman henüz 10 aylıktı!"