Acil Tıp Uzmanları Bilim Merkezi'ne hayran kaldı

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Acil Tıp Derneği, Doğa Tıbbı Çalışma Grubu, Erciyes- Kapadokya Kış Eğitimi programı çerçevesinde Kayseri Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretçiler, Bilim Merkezi'ne duydukları hayranlığı ifade ederek, Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), Doğa Tıbbı Çalışma Grubu'nun, Erciyes-Kapadokya Kış Eğitimi, Doç. Dr. İsmail Altıntop koordinatörlüğünde ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Feridun Çelikmen başkanlığında gerçekleşti. Program kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Türkiye'deki 6 bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi'ndeki birbirinden ilginç ve önemli bölümleri gezen Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve TATD Doğa Çalışma Grubu Başkanı Dr. Mustafa Feridun Çelikmen ve TATD çalışma gurubu üyelerine, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop eşlik etti. Doğa tıbbını ülkede tanıtmak, bu konuda farkındalığı arttırmak ve ilgilenen üyeleri ile bu alanda faaliyetler yürütmek amaçlarıyla 2020 yılında kurulan Doğa Tıbbı Çalışma Grubu üyelerini Kayseri Bilim Merkezi'nde ağırlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, doğada zor koşullarda müdahale yöntemleri yanında, Uzay Tıbbı ve Kutup Tıbbı ile ilgili başlangıç eğitimlerini de içeren etkinlik kapsamında misafirlere ev sahipliği yaptı. Ziyarette, doğa tıbbı ile ilgilenen hekim gruplarını gezdirdiklerini ifade eden ve büyük bir heyecan verici bir buluşma olduğunu belirten Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül, gelecekte bilimin ne kadar önemli olduğunun farkındalığını sağlamak adına çok kıymetli misafirleri ağırladıklarına değinerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ev sahipliği yaptıkları ve Bilim Merkezi'ni açtıkları için teşekkür eden Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ise diğer etkinlikleri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş.'de gerçekleştireceklerini ifade etti. Ayrıca 50'ye yakın uzman ile Kayseri Bilim Merkezi'nde bulunduklarını söyleyen ve Kayseri'de böylesine bir merkezin olmasından dolayı gurur duyduklarını dile getiren Altıntop, Bilim Merkezi'nden istifade etmeyi, öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşlara önerdi. Bilim Merkezi'ni inşa eden Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve TATD Doğa Çalışma Grubu Başkanı Dr. Mustafa Feridun Çelikmen de şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyemizin bu enfes tesisinde, bizlerin genelde kafamızı gökyüzüne kaldırmayan bir millet olaraktan atalarımızın, ecdadımızın bir yerde ruhunu şad ettik. Çok mest oldum. Çok güzel bir tesis. Ben başta Büyükşehir Belediyemizi, İsmail hocamızı kutluyorum. Kayseri gibi gerçekten birçok konuda öncülük eden, özellikle eğitim, bilim ve teknoloji konusunda, Anadolu Kaplanları yetiştiren bir ilde olmaktan büyük mutluluk duyduk".

Ziyarette, Bilim Merkezi Müdürü ve Astrofizikçi Can Terzioğlu, Planetaryum ve Bilim Merkezi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Ziyaretçilere ayrıca bilim tarihini tanıtıcı videolar izlettirilerek, gök cisimleri görüntüleme deneyimi de yaptırıldı. Ayrıca Kayseri'deki doğa tarihine yönelik de bilgiler verilen ziyaret sonunda ziyaretçilere, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Ayaydın ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Yaylagül tarafından Kayseri'ye ait tarihi kümbetin maketi hediye edildi. - KAYSERİ