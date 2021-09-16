Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Manisa Acil Çağrı Hizmetleri il Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yapılan toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal da katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, toplantının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli Büyükşehir Belediye personellerini de ziyaret etti.

Manisa Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezinde yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Sağlık Müdürü M. Emre Erkuş, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür V. Ali Dedeler ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür V. Ali Dedeler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 2021 yılı çalışmalarını ve çağrı istatistiklerini içeren bir sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür V. Ali Dedeler yaptığı sunumda; 2021 yılında Acil Çağrı Merkezine gelen toplam çağrı sayısının 1 milyon 147 bin 249 olduğunu, bu çağrılardan 511 bin 282'sinin (yaklaşık yüzde 45'inin) ilgili kurumlara aktarılarak vaka koordinasyonunun sağlandığını; aktarılan çağrıların yüzde 40'ının emniyet, yüzde 36'sının sağlık, yüzde 7'sinin Jandarma, yüzde 3'ünün itfaiye, yüzde 1'inin AFAD, yüzde 1'inin Orman Müdürlüklerine aktarıldığını belirtti.

"VEFA Sosyal Destek Gruplarına toplam 159. 372 talep ulaşmıştır"

Yapılan sunumda 01. 01. 2021 - 01. 09. 2021 tarihleri arasında VEFA Sosyal Destek Gruplarına 64 bin 501 çağrının ulaştığı, bu çağrıların 52 bin 217'sinin VEFA Sosyal Destek Grupları tarafından değerlendirilerek taleplerin yerine getirildiği, pandeminin başından itibaren VEFA Sosyal Destek Gruplarına ise toplamda 159 bin 372 talep ulaştığı bilgisi verildi. Toplantıda ayrıca Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 21. 08. 2020 tarihi itibariyle İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM)'nin kurulduğu, sisteme gelen toplam 4 bin 44 ihbarın Acil Çağrı Merkezinde alınıp, denetim ekiplerine ulaştırıldığı bilgisi de verildi.

26 Kişiye Asılsız İhbar Sebebiyle 10 bin 244 TL İdari Para Cezası Verildi

2021 yılı ortalama asılsız çağrı yüzdesinin yüzde 55 olduğu, 112 Acil Yardım hattını gereksiz yere meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunan 26 kişiye toplamda 10 bin 244 Türk Lirası idari para cezası verildiği de belirtildi.

112'nin Tanıtımına Katkıda Bulunulacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün itfaiyeye büyük önem verdiğini ve bu noktada modern ekipmanların itfaiye bünyesinde yer alması amacıyla önemli yatırımlar yaptığını ifade etti. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, 25 Eylül İtfaiye Haftası kapsamında da 112 Acil Çağrı Merkezi'nin tanıtımına katkıda bulunulacağını, bu kapsamda broşür ve balon dağıtımı gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

'112 sistemi bize takım halinde çalışmayı öğretti'

Vali Yaşar Karadeniz, toplantıda yaptığı konuşmasında uyumlu çalışmalarından dolayı 112 çalışanlarına teşekkür ederek; "112 sistemi, birçok kurumun ortak olarak yürütmüş olduğu bir sistem, bu da bize takım halinde çalışmayı öğretiyor. Bu anlamda belki de en çok ihtiyacımız olan şey, takım halinde çalışabilmek. Hem 112 sisteminde, hem de son zamanlarda yaşanan doğal afetlerde farklı kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile sivil kişilerin bir arada çok güzel organize olmayı öğrendiğini düşünüyorum. Artık herkesin takım halinde çalışma alışkanlığı kazandığı bir sistem var" dedi. Vali Karadeniz konuşmasında, çağrı karşılama standartlarının yükseltilmesi, elektrik tasarrufu, sıfır atık ile ilgili çöp kutularının amacına uygun şekilde kullanılması ve kamu personelinin aşı olmaya ikna edilmesinin öncelikli konular arasında yer aldığını da ifade etti.

Büyükşehir Personelini Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Acil Çağrı Hizmetleri il Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli Büyükşehir Belediye personellerini de ziyaret etti. Başkan Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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