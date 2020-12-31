Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle

31.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:00
Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle

ACEMİ ANNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Acemi Anneler, 19 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmaya başlayan aile ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı bu yapım hafta içi her gün TRT 1'de saat hafta içi her gün 15.45'te yayınlanıyor

Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle
Acemi Anneler Oyuncuları

ACEMİ ANNELER OYUNCULARI KİMLER?

Acemi Anneler Oyuncuları;

  • Begüm Topçu (Sevda)
  • Merve Üçer (Nil)
  • Melisa Yıldıran (Beyza)
  • Yağmur Öztürk (Ceren)
  • Tolga Akman (Murat)
  • Cantuğ Turay (Tarık)
  • Berk Bakioğlu (Kemal)
  • Önder Atakanlı (Orhan)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Öznur Çalık Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 17:02:55. #1.15#
title