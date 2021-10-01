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Abdi çetesi çökertildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Abdi çetesi çökertildi Erzurum merkezli İstanbul ve Bursa illerinde 22 adreste 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi Erzurum'da Abdi çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL (İHA) - Abdi çetesi çökertildi

Erzurum merkezli İstanbul ve Bursa illerinde 22 adreste 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi

ERZURUM - Erzurum'da Abdi çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak, Nitelikli Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Adli Yargılamayı Etkileme, Tehdit ve Hakaret" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum merkezli İstanbul ve Bursa illerinde 22 adreste 19 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda Abdurrahman Y., Mehmet T., Sedat Ş., Cemal O., Ercan K., Yusuf B., Serkan D., Yusuf Y., İshak Ç., Celallettin T., Abdullah Ç., Fethullah D., Metin U., Erdal Ö., Yavuz Ç., Muhammed Y., Fuat A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında; 3 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kuru sıkıdan çevirme tabanca, 2 adet av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 303 adet tabanca fişeği, 35 adet kuru sıkı fişeği, 31 adet av tüfeği kartuşu, 7.67 gram kenevir tohumu, 3 adet muşta, 2 adet kama, 1 adet sallama, 2 adet bıçak, 7 adet senet, 5 adet çek ve dijital materyaller ele geçirilmiş, operasyon öncesi yapılan çalışmalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ele geçirilerek gerekli adli işlemler yapıldı.

Ayrıca soruşturma kapsamında farklı suçlardan dolayı cezaevinde bulunan; Güven T. ve Metin B. isimli şahıslarla ilgili de adli işlem yapıldı.

9 ay süren çalışmalarda silahlı suç örgütü üyelerinin, kendileriyle irtibata geçen şahısların alacaklarını baskı ve tehdit yoluyla alarak tahsilatçılık yaptıkları, devam eden yargılamaları etkilemek amaç ve kastını güderek müşteki ifadelerinin değiştirilmesini sağladıkları, bu doğrultuda müştekileri hürriyetinden yoksun bıraktıkları, örgüte gelir elde etmek amacıyla ruhsatsız silah satışı yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerden Yavuz Ç., Muhammed Y. ve Fuat A. isimli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakılırken, 2'si cezaevinde bulunan toplam 16 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi.

Abdi çetesi çökertildi

Abdi çetesi çökertildi

Abdi çetesi çökertildi

Abdi çetesi çökertildi
İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Son Dakika Haberleri
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