ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var - Haberler
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ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Dedeağaç'ı askeri üsse çeviren ABD, şimdi de Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen Limni, Midilli, Semadirek ve Skiri adalarına göz dikti. Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçen ve Lozan'ı da ihlal eden ABD, özellikle Limni'yi hava operasyonlarında kullanmak istediği belirtiliyor.

Pentagon'un yerleşmek istediği adalar Limni, Midilli, Semadirek ve Skiri. Özellikle Limni'nin hava operasyonlarında kullanılacağı belirtiliyor. "Gayri Askeri Statü"deki bu adalarda sınırlı sayıda kolluk kuvveti dışında asker bulundurmak Lozan'ın ihlali anlamına da geliyor.

Balkanlar ile Akdeniz ve Ege'de varlık göstermek, Rusya ile Türkiye'yi baskılamak için Dedeağaç'a üs kuran Abd, şimdi de adalara gözünü dikti. ABD'nin Ege'de gayri askeri statüde olan ancak Yunanistan tarafından silahlandırılan adaların bazıları için kullanım izni isteyeceği belirtiliyor.

ABD, Türkiye sınırına 40 km uzaklıktaki Dedeağaç Limanı'nı genişleterek, büyük askeri gemilerin yanaşabileceği üs haline getirmiş, Balkanlar'a bu üs üzerinden binlerce tank ve askeri araç sevk etmişti. ABD ile Yunanistan, Dedeağaç'ın kullanımı konusundaki anlaşmanın süresini 5 yıl daha uzatacak.

ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ekim ayında Washington'a gideceği ifade ediliyor. Ancak daha önceki anlaşmalara ek olarak ABD, Ege'deki bazı adaları da anlaşmaya dahil etmek istiyor. Pentagon'un Skiri, Limni, Midilli ve Semadirek adalarını kullanma izni peşinde olduğu vurgulanıyor. ABD'nin özellikle Limni'yi hava operasyonlarında kullanmak istediği belirtiliyor.

Pentagon'un kullanım hakkı istediği adalar, 1923 Lozan Barış Antlaşması'nda belirlenen gayri askeri statüde. Yani bu adalarda asayişi sağlayacak sınırlı sayıda kolluk kuvveti dışında asker bulundurulması, Lozan Antlaşması'nın ihlali anlamına geliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre antlaşmaya rağmen bu adalara asker ve silah yığan Yunanistan, sözlü ve yazılı olarak defalarca uyarılmıştı.

Ayrıca 2020 Eylül ayından bu yana yayınlanan 10'dan fazla Navtex'le bu ihlallare dikkat çekilerek, Limni, Midilli ve Semadirek'in de aralarında bulunduğu 12 adanın acilen silahsızlandırılması gerektiği ifade edilmişti.

ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var - Haberler
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