ABD'nin yeni başkanı Biden'ın kızı Ashley Biden, yıllar önce uyuşturucu skandalıyla gündeme gelmiş

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden oldu. Joe Biden'in eşi Jill Biden'den bir kızı var. Sosyal hizmet uzmanı, aktivist ve moda tasarımcısı olan ve 2009 yılında uyuşturucu skandalına karışan Ashley Biden, en az babası kadar konuşulacağa benziyor.

ABD Başkanı Joe Biden'in kızı Ashley Biden, seçim yarışısı sırasında dikkatleri üzerine çekti. Yeni hükümette görev alıp almayacağı merak edilen Ashley Biden, 2012 yılında Howard Kerin ile evlendi.

ASHLEY BİDEN KİMDİR?

8 Haziran 1981 tarihinde Delaware eyaletinin Wilmington şehrinde dünyaya geldi. Katolik inancına göre yetiştirildi ve St. Joseph's'te vaftiz edildi. Çocukluğu boyunca, babası Delaware'den Amerika Birleşik Devletleri Senatörü olarak görev yaptı ve annesi eğitimci olarak çalıştı.

Biden, Wilmington'daki Dini Dostlar Topluluğu tarafından işletilen özel bir okul olan Wilmington Arkadaşlar Okulu'na gitti. Tulane Üniversitesi'nde kültürel antropoloji okudu. Üniversitenin birinci yılında, şimdi Kingswood Akademisi olan Girls Incorporated'da kamp danışmanı olarak çalıştı.

Northwestern İnsan Hizmetleri Çocuklara Erişim Kliniğinde klinik destek uzmanı olarak işe başladı, gençlere ve ailelerine kaynaklara erişmeleri ve doğrudan psikiyatristler ve terapistlerle çalışmasında yardımcı oldu.

2009 YILINDA UYUŞTURUCU SKANDALINA KARIŞTI

2009 yılında Ashley Biden'ın arkadaşı New York Post'a, Ashley Biden'ın kokain kullanırken çekilen görüntülerini satmak için 2 milyon dolar istedi. Pazarlık sonucu 400 bin dolara anlaşıldı ama new york post videoyu yayınlamaktan vazgeçti ve olayı yazarak anlattı. Ashley Biden ayrıca 1999 yılında esrar bulundurmaktan tutuklandı.

2010 yılında Pennsylvania Üniversitesi Sosyal Politika ve Uygulama Okulu'ndan sosyal hizmet alanında yüksek lisans derecesi almaya devam etti.

SOSYAL HİZMET UZMANI OLARAK ÇALIŞIYOR

Yüksek lisans eğitimini bitirdikten sonra, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan West End Neighbourhood House'da, çeşitli istihdam ve iş becerileri eğitim programları geliştiren gençleri eğitmek için İstihdam ve Eğitim İrtibat Bürosu'nda işe girdi.

Delaware Çocuk, Gençlik ve Aileleri Hizmetleri Departmanında on beş yıl sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştı. Departman için çalışırken Biden, çocuk adaleti, koruyucu bakım ve akıl sağlığına odaklanan gençler için programlar oluşturdu.

2008 yılında bölümdeki çalışmaları nedeniyle Delaware Today'in "İzlenecek 40 Kişi" listesinde yer aldı. 2012 yılında Delaware Adalet Merkezi'ne yardımcı yönetici olarak katıldı ve eyaletteki ceza adaleti reformuna odaklandı.

Merkezde halk eğitimi, yetişkin kurban hizmetleri, silahlı şiddet, hapsedilmiş kadınlar ve topluma yeniden girişe odaklanan programların ve hizmetlerin kurulmasına ve yürütülmesine yardımcı oldu.

New Castle County'deki gençler arasında şiddet suçlarını ve çete faaliyetlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan eğitim kaynakları ve toplum temelli destek grupları sağlayan, Çocuk Adaleti ve Suçu Önleme Ofisi tarafından onaylanan SWAGG: Silahlara ve Çetelere Karşı Öğrenci Savaşçıları adlı bir program uyguladı.

MODA KARİYERİ

2017'de, New York Moda Haftası sırasında TriBeCa'daki Spring Place'de bir moda giyim markası olan Livelihood Collection'ı piyasaya sürdü. Biden, markayı Amerika Birleşik Devletleri'nde gelir eşitsizliği ve ırksal eşitsizlikle mücadeleye yardımcı olmak için yarattı.

New York Moda Haftası'ndaki marka lansmanından elde edilen tüm gelir, ihtiyacı olan topluluklara yönelik programlara tahsis edildi.

ÖZEL YAŞAMI

2010 yılında plastik cerrah ve kulak burun boğaz uzmanı Howard Kerin ile tanıştı.

2012'de St. Joseph's'te bir Katolik-Yahudi dinler arası törenle evlendiler. Yahudi olan kocası, Thomas Jefferson Üniversite Hastanesi'nde çalışıyor ve Thomas Jefferson Üniversitesi'nde yüz, plastik ve rekonstrüktif cerrahi yardımcı doçenti olarak görev alıyor.