ABD'nin nüfusu kaç? Hangi eyalette kaç nüfus vardır? Amerika'da kaç eyalet vardır?
Amerikalılar sandık başında oylarını kullanırken bütün dünya bu seçimi konuşuyor. Seçimin sonlarına yaklaşılmasına doğru ABD'de kaç eyalet var? Amerika'nın nüfusu nedir? diye sorular merak konusu oldu? Peki ABD'nin nüfusu kaçtır? Amerika'da kaç eyalet vardır?
ABD'de Joe Biden ile Donald Trump başkanlık için yarışıyor. ABD'nin bu seçiminde vatandaşlar Amerika'nın nüfusu nedir? Amerika'da kaç eyalet var? bu konuları araştırıyorlar. Peki ABD'nin nüfusu ne kadardır? İşte detaylar haberimizde...
ABD'NİN NÜFUSU KAÇTIR?
ABD ülkesinin nüfusu, worldometers.info adresinin tahmini verilerine göre 331.002.651 kişiden oluşur. Nüfus bakımından, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük 3. ülkesidir. ABD nüfusunun önemli kısmını, Amerika vatandaşı olmayan kişiler oluşturur. Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten oluşur.
ABD'DE KAÇ EYALET VARDIR?
Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri veya Amerika Birleşik Devletleri'nin devletleri 50 tane olup birbirleriyle politik bir birlik oluştururlar. Her bir eyalet, bir coğrafi bölgede idari yetkiye sahiptir ve egemenliğini federal hükümetle paylaşır. Egemenliğin her bir eyalet ile federal hükûmet arasında paylaşılmasından dolayı Amerikalılar hem federal cumhuriyetin, hem ikamet ettikleri eyaletin vatandaşıdır.
ABD'NİN HANGİ EYALETİNDE KAÇ NÜFUS VARDIR?
Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 50 eyalet bulunmaktadır. Bu eyaletlerin nüfusları 2020 yılına aittir. ABD'de toplam nüfus 331.002.651 olarak hesaplanır. Bu sayı değişik gösterebilmektedir.
Alabama 4,903,185
Alaska731,545
Arizona7,278,717
Arkansas3,017,804
Kaliforniya 39,512,223
Colorado 5,758,736
Connecticut 3,565,287
Delaware 973,764
Florida21,477,737
Georgia10,617,423
Hawaii1,415,872
Idaho 1,787,065
Illinois 12,671,821
Indiana6,732,219
Iowa3,155,070
Kansas2,913,314
Kentucky4,467,673
Louisiana 4,648,794
Maine 1,344,212
Maryland 6,045,680
Massachusetts 6,892,503
Michigan9,986,857
Minnesota5,639,632
Mississippi 2,976,149
Missouri 6,137,428
Montana 1,068,778
Nebraska 1,934,408
Nevada3,080,156
New Hampshire1,359,711
New Jersey 8,882,190
New Mexico 2,096,829
New York 19,453,561
Kuzey Karolina 10,488,084
Kuzey Dakota 762,062
Ohio 11,689,100
Oklahoma 3,956,971
Oregon4,217,737
Pensilvanya 12,801,989
Rhode Island 1,059,361
Güney Karolina5,148,714
Güney Dakota 884,659
Tennessee 6,829,174
Teksas28,995,881
Utah 3,205,958
Vermont 623,989
Virginia8,535,519
Washington 7,614,893
Batı Virginia 1,792,147
Wisconsin5,822,434
Wyoming578,759