ABD'nin nüfusu kaç? Hangi eyalette kaç nüfus vardır? Amerika'da kaç eyalet vardır?

Amerikalılar sandık başında oylarını kullanırken bütün dünya bu seçimi konuşuyor. Seçimin sonlarına yaklaşılmasına doğru ABD'de kaç eyalet var? Amerika'nın nüfusu nedir? diye sorular merak konusu oldu? Peki ABD'nin nüfusu kaçtır? Amerika'da kaç eyalet vardır?

ABD'de Joe Biden ile Donald Trump başkanlık için yarışıyor. ABD'nin bu seçiminde vatandaşlar Amerika'nın nüfusu nedir? Amerika'da kaç eyalet var? bu konuları araştırıyorlar. Peki ABD'nin nüfusu ne kadardır? İşte detaylar haberimizde...

ABD'NİN NÜFUSU KAÇTIR?

ABD ülkesinin nüfusu, worldometers.info adresinin tahmini verilerine göre 331.002.651 kişiden oluşur. Nüfus bakımından, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük 3. ülkesidir. ABD nüfusunun önemli kısmını, Amerika vatandaşı olmayan kişiler oluşturur. Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten oluşur.

ABD'DE KAÇ EYALET VARDIR?

Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri veya Amerika Birleşik Devletleri'nin devletleri 50 tane olup birbirleriyle politik bir birlik oluştururlar. Her bir eyalet, bir coğrafi bölgede idari yetkiye sahiptir ve egemenliğini federal hükümetle paylaşır. Egemenliğin her bir eyalet ile federal hükûmet arasında paylaşılmasından dolayı Amerikalılar hem federal cumhuriyetin, hem ikamet ettikleri eyaletin vatandaşıdır.

ABD'NİN HANGİ EYALETİNDE KAÇ NÜFUS VARDIR?

Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 50 eyalet bulunmaktadır. Bu eyaletlerin nüfusları 2020 yılına aittir. ABD'de toplam nüfus 331.002.651 olarak hesaplanır. Bu sayı değişik gösterebilmektedir.

Alabama 4,903,185

Alaska731,545

Arizona7,278,717

Arkansas3,017,804

Kaliforniya 39,512,223

Colorado 5,758,736

Connecticut 3,565,287

Delaware 973,764

Florida21,477,737

Georgia10,617,423

Hawaii1,415,872

Idaho 1,787,065

Illinois 12,671,821

Indiana6,732,219

Iowa3,155,070

Kansas2,913,314

Kentucky4,467,673

Louisiana 4,648,794

Maine 1,344,212

Maryland 6,045,680

Massachusetts 6,892,503

Michigan9,986,857

Minnesota5,639,632

Mississippi 2,976,149

Missouri 6,137,428

Montana 1,068,778

Nebraska 1,934,408

Nevada3,080,156

New Hampshire1,359,711

New Jersey 8,882,190

New Mexico 2,096,829

New York 19,453,561

Kuzey Karolina 10,488,084

Kuzey Dakota 762,062

Ohio 11,689,100

Oklahoma 3,956,971

Oregon4,217,737

Pensilvanya 12,801,989

Rhode Island 1,059,361

Güney Karolina5,148,714

Güney Dakota 884,659

Tennessee 6,829,174

Teksas28,995,881

Utah 3,205,958

Vermont 623,989

Virginia8,535,519

Washington 7,614,893

Batı Virginia 1,792,147

Wisconsin5,822,434

Wyoming578,759