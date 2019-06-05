ABD'nin en zengin kadınları servetlerini nasıl kazandı?

Forbes dergisi ABD'de kendi girişimleriyle en fazla servete kavuşan kadınların listesini açıkladı.

Listede yer alan kadınlar kendi şirketlerini kurarak dünyanın en zengin kadınları arasına girdi.

Bu kadınlardan bazılarını ve servetlerini nasıl kazandıklarını inceledik.

Makyaj sektörünün zenginleri

Zengin olmak istiyorsanız makyaj markası yaratmak etkili bir yol olabilir.

Listedeki 80 milyoner ve milyarderin 10'u makyaj ve cilt bakımı sektörlerinde varlık gösteriyor.

Forbes listesinde yer alan en genç ünlü Kylie Jenner olsa da, en zengin makyaj girişimcisi Romanya doğumlu Anastasia Soare.

Bu iş kadını Anastasia Beverly Hills kozmetik markasının sahibi. 1989'da Los Angeles'a taşınan Soare, 2000 yılında piyasaya kaş ürünleri sürdü.

Forbes'a göre kozmetik şirketinin bugünkü değeri 1,2 milyar dolar. Bu Kylie Jenner'ın Kylie Cosmetics, Kim Kardashian West'in KKW Beauty ve Rihanna'nın Fenty Beauty markalarından daha değerli.

Listede Huda Kattan da yer alıyor. Iraklı bir ailenin kızı olan Kattan, finans sektöründeki işini bırakarak makyöz olmuş, 2013 yılında da Huda Beauty markasını kurmuştu. Forbes'a göre şirketinin bugünkü değeri 610 milyon dolar.

Geçen yıl BBC'ye konuşan Huda "Benim motivasyonum para değil. Ben bir amaç için buradayım, çok para kazanmak istediğim için değil" demişti.

Diğer milyonerler arasında şirketleri L'Oreal tarafından satın alınan iki kadın da var.

Toni Ko 2014 yılında NYX Cosmetics markasını 500 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilen bir anlaşma ile satmıştı.

Eski bir haber sunucusu olan Jamie Kern Lima ise It Cosmetics markasını L'Oreal'a satmıştı.

En zengin kadın atlet

Tenis yıldızı Serena Williams listede yer alan tek kadın sporcu.

Forbes, Williams'ın listeye girişini şöyle açıklıyor:

"En az 10 milyon dolar değerindeki Serena Ventures yatırım şirketini kullanarak beş yıl boyunca yeni kurulan 34 şirkete yatırım yaptı. 2018'de kendi parasıyla doğrudan müşterilere satış yapan S by Serena kıyafet markasını kurdu.

"Amerikan futbolu takımı Miami Dolphins ve karma dövüş sporu turnuvası Ultimate Fighting Championship'te hisselere sahip.

"10'dan fazla kurumsal partneri var ve tenis kariyeri boyunca kazandığı 89 milyon dolar, kendisine en yakın kadın atletin kazandığı paranın iki katı kadar."

Moda zenginleri

Zenginlerin bir kısmı da servetlerini moda sektörü sayesinde oluşturdu.

Vera Wang ve Donna Karan gibi moda tasarımcılarını muhtemelen duymuşsunuzdur ama aynısını Doris Fisher veya Jin Sook Chang için de söyleyebilir misiniz?

87 yaşındaki Doris Fisher 1969 yılında eşi ile birlikte üstlerine iyi oturan kot pantolonlar bulmakta zorlandıklarını fark ettikten sonra Gap markasını kurdu.

Şirket bugün 2 milyar dolar değerinde.

Jin Sook Chang ise Forever 21 mağaza zincirinin kurucusu. Bugün dünya çapında yüzlerce mağazada binlerce çalışanı var.

Listede yer alan kadınlar arasında en ilginç hikayelerden biri ise vücut şekillendirici iç çamaşırı satan Spanx şirketinin yaratıcısı Sara Blakely'ninki.

Blakely bu işe girmeden önce kapı kapı dolaşıp faks makinası satıyordu.

Kalçasının şeklinden memnun olmaması yüzünden kurduğu şirketin sermayesi, yalnızca 5 bin dolardı.

Blakely BBC ile söyleşisinde "Beyaz pantolon giydiğimde kalçamın şekli hoşuma gitmiyordu. Pek çok kadın gibi bazı kıyafetlerin altına ne giyeceğime de karar veremiyordum. Bunun üzerine kadınların bu ihtiyacını karşılayacak bir iç çamaşırı yaratmaya karar verdim" demişti.

Forbes listesinde 23 numarada yer alan Blakely'nin bugün 1 milyar dolarlık serveti var.

TV ve müzik

Sürpriz olmayan bir şekilde listedeki televizyon ve müzik sektöründen kadınlar da var.

Onların arasında TV programcıları Oprah Winfrey ve Ellen DeGeneres de 2,6 milyar ve 330 milyon dolarlık servetleriyle yer alıyor.

Judge Judy ve Hot Bench adlı TV programlarını yapan Judy Sheindlin de onlardan biri.

Forbes, Sheindlin'in 2012'den beri yer yıl vergi öncesi 47 milyon dolar para kazandığını belirtiyor. 23 yıldır devam eden Judge Judy, ABD'de gündüz kuşağında en çok izlenen TV programı.

Müzik dünyasından Madonna, Taylor Swift, Barbra Steisand ve Celine Dion da listeye girdi.

Beyonce'nin serveti ise 400 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Beycone'nin eşi Jay Z de Pazartesi günü Forbes tarafından dünyanın ilk milyarder rapçisi olarak açıklanmıştı.

Flört uygulaması ve tuvalet ürünleri

ABD'nin en zengin kadınları arasında ilk sırada yer alan kişi ise çatı ve pencere sistemleri şirketi ABC Supply'ın kurucuları arasında yer alan film yapımcısı Diane Hendricks. ABC Supply'ın piyasa değeri 7 milyar dolar.

En büyük inşaat ürünleri toptancılarından biri olan bu şirketin yüzlerce şubesi ve milyarlarca dolarlık cirosu var.

Listede ikinci sırada yer alan kadın ise 29 yaşındaki Whitney Wolfe Herd.

2014'te Bumble'ı kuran Herd'in 290 milyon dolarlık serveti var. Forbes Bumble'ın yıllık cirosunun 175 milyon dolar olduğunu belirtiyor.