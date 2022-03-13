Son dakika: ABD'nin dünyaca ünlü New York Times gazetesinin muhabiri Ukrayna'da Rus güçleri tarafından öldürüldü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 18. gününde ürkütücü gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya'nın Polonya sınırında Ukraynalı askerlerin eğitim gördüğü üssü vurması nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Rus tarafının diğer şehirlerdeki hava saldırıları da sürüyor. Rus birlikleri, Ukrayna'nın Çernihiv kentine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ÜNLÜ GAZETENİN MUHABİRİ ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya'nın saldırılarından gazeteciler de nasibini almaya başladı. Ukrayna'daki savaşı takip eden New York Times'in muhabiri Brent Renaud, Irpin'de gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybetti.

KİEV GİRİŞİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Abd'li gazetecinin ölümüne ilişkin detaylar da çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre Renaud'un Kiev çevresinde öldürüldüğü belirtildi. Rus askerlerin Kiev'e ilerledikleri biliniyordu ancak Renaud'u neden vurdukları henüz bilinmiyor.