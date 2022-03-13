Son dakika: ABD'nin dünyaca ünlü New York Times gazetesinin muhabiri Ukrayna'da Rus güçleri tarafından öldürüldü
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Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan gazeteciler de zarar görmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaca ünlü gazetesi New York Times'in muhabiri Brent Renaud, Rus güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 18. gününde ürkütücü gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya'nın Polonya sınırında Ukraynalı askerlerin eğitim gördüğü üssü vurması nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Rus tarafının diğer şehirlerdeki hava saldırıları da sürüyor. Rus birlikleri, Ukrayna'nın Çernihiv kentine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Rusya'nın saldırılarından gazeteciler de nasibini almaya başladı. Ukrayna'daki savaşı takip eden New York Times'in muhabiri Brent Renaud, Irpin'de gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Abd'li gazetecinin ölümüne ilişkin detaylar da çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre Renaud'un Kiev çevresinde öldürüldüğü belirtildi. Rus askerlerin Kiev'e ilerledikleri biliniyordu ancak Renaud'u neden vurdukları henüz bilinmiyor.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022