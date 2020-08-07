ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kraft'tan Rusya ve Çin'e "İran" uyarısı Açıklaması
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kraft'tan Rusya ve Çin'e "İran" uyarısı Açıklaması

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, İran'a yönelik silah ambargosunun sürekli hale getirilmesine karşı çıkmamaları konusunda Rusya ve Çin'e çağrıda bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kraft'tan Rusya ve Çin'e
07.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:49

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, İran'a yönelik silah ambargosunun sürekli hale getirilmesine karşı çıkmamaları konusunda Rusya ve Çin'e çağrıda bulundu.

Kraft, New York'ta basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, Moskova ve Pekin yönetimlerinin, ABD'nin ambargonun süresiz uzatılması önerisine ilişkin itirazlarını değerlendirerek, "Rusya ve Çin'in, terörizmin bir numaralı destekçisine arka çıkmayacaklarını umuyoruz." ifadesini kullandı.

İki ülkenin bu konuda dayanışma içinde hareket edeceklerini tahmin ettiğini belirten Kraft, "Kendi sınırları dışında çatışmayı, kargaşayı ve istikrarsızlığı artıracak adımları destekliyorlar, bu yüzden onlara karşı çıkmamız gerekiyor." dedi.

ABD'nin "kalıcı silah ambargosu" önerisi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin kalıcı silah ambargosu önerisini ilk kez dile getirmiş, konuyu gelecek hafta BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) oya sunacaklarını bildirmişti.

Rusya ve Çin dışişleri bakanları, BM Genel Sekteri Antonio Guterres'e ve BMGK'ye yazdıkları mektuplarda, öneriye itirazlarını dile getirmiş, Konseyin böyle bir karar alması halinde veto yetkisine sahip daimi üyeler olarak veto edecekleri sinyalini vermişti.

ABD ise kararın veto edilmesi halinde İran ile uluslararası güçler arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmada öngörülen acil yaptırımları devreye sokmayı planlıyor.

Nükleer anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin de ABD'nin anlaşmadan çekildiğini hatırlatarak, söz konusu yaptırım mekanizmasını işletme imkanından yoksun olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA

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