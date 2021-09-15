ABD'nin ayrılışı sırasında Kabil havalimanı milyonlarca dolar zarara uğratıldı - Haberler
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ABD'nin ayrılışı sırasında Kabil havalimanı milyonlarca dolar zarara uğratıldı

AA / Cihangir Suiçmez - Haberler | Güncel

SAYED KHODAİBERDİ SADAT/BİLAL GÜLER - Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Başkanı Mevlevi Abdulhadi Hamedan, ABD birliklerinin tahliyesi sırasındaki zarara ilişkin, "Sadece havalimanı terminalinde oluşan zarar 1 milyon dolar değerinde.

SAYED KHODAİBERDİ SADAT/BİLAL GÜLER - Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Başkanı Mevlevi Abdulhadi Hamedan, ABD birliklerinin tahliyesi sırasındaki zarara ilişkin, "Sadece havalimanı terminalinde oluşan zarar 1 milyon Dolar değerinde. Ayrıca havalimanındaki bazı uçaklar ve araçların yanı sıra radar da zarar gördü. Bunların hepsinin hasar tespiti yapılırsa milyonlarca dolar olur." dedi.

Hamedan, AA muhabirine havalimanıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, ABD güçlerinin (tahliye sırasında) Kabil havalimanına genel olarak çok fazla zarar verdiğini söyledi.

Havalimanının teknik alanında ve terminal içerisinde yeteri kadar hasar oluştuğunu belirten Hamedan, "Hatta havalimanı salonlarındaki televizyon ekranları, masa, sıra, bilgisayarlar kırılmış. Hem iç hatlarda hem dış hatlarda zarar görmeyen hiçbir şey kalmamış." dedi.

Hamedan, havalimanı iç hat terminalindeki teknik sorunların giderildiğini, iç hat uçuşların da normal şekilde devam ettiğini dile getirdi.

ABD'nin tahliye sırasında Kabil havalimanını milyonlarca dolar zarara uğrattığını ifade eden Hamedan, "Sadece havalimanı terminalinde oluşan zarar 1 milyon dolar değerinde. Ayrıca havalimanındaki bazı uçaklar ve araçların yanı sıra radar da zarar gördü. Bunların hepsinin hasar tespiti yapılırsa milyonlarca dolar olur." diye konuştu.

Hamedan, farklı ülkelerden uçakların Kabil havalimanına gelmeye başladığını, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Bahreyn'den gelen uçakların Afgan halkına insani yardım getirdiğini vurguladı.

Uluslararası sivil uçuşların başlaması, ülkedeki yerli ve yabancıların sorunlarının giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Hamedan, bu konuda teknik ekibin çalışmalarını devam ettirdiğinin altını çizdi.

Hamedan, dünya ülkelerinin Kabil havalimanına yeniden uçuşlarını başlatması için görüşmelerin sürdüğünü, en yakın zamanda uluslararası sivil uçuşların başlayacağını söyledi.

Ayrıca Hamedan, havalimanındaki uçuşların normale dönmesiyle dünya ile diplomatik, siyasi ve ekonomi alanında iyi ilişkiler kurmak istediklerini sözlerine ekledi.

ABD'nin son askeri birliklerini 31 Ağustos'ta ülkeden çekmesiyle Taliban'ın kontrolüne geçen havaalanından ilk iç hat uçuşu, 4 Eylül'de gerçekleştirilmişti.

Ariana Afgan Havayollarına ait uçak ilk seferini ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentine gerçekleştirmişti.

Halihazırda Kabil Havalimanının iç hatlarında ülkenin Herat, Kandahar ve Mezar-ı Şerif kentlerine günlük birer sefer yapılıyor.

ABD'nin ayrılışı sırasında Kabil havalimanı milyonlarca dolar zarara uğratıldı

ABD'nin ayrılışı sırasında Kabil havalimanı milyonlarca dolar zarara uğratıldı

ABD'nin ayrılışı sırasında Kabil havalimanı milyonlarca dolar zarara uğratıldı

ABD'nin ayrılışı sırasında Kabil havalimanı milyonlarca dolar zarara uğratıldı
AA / Cihangir Suiçmez - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD'nin ayrılışı sırasında Kabil havalimanı milyonlarca dolar zarara uğratıldı - Haberler
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