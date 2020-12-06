ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir

Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulamasının önünü açan tasarı hafta içinde Senato ve Temsilciler Meclisi'nin alt kurullarında onaylandı. Trump'ın tasarıyı onaylaması beklenirken ABD'li siyasetçiler uluslararası medyaya yazdıkları makalede, "Trump, Ankara'ya yaptırım uygulamalı. Bu, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir" dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasından sonra Ankara-Washington hattında yaşanan gerilimin yankıları sürüyor. Geçen günlerde ABD Temsilciler Meclisi ve Senato Türkiye'ye yaptırımın önünü açan tasarıda anlaştı. Tasarıda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasından dolayı yaptırım uygulanması da yer alıyor.

Trump'ın bu bütçeyi veto etme ihtimali bulunuyor fakat Trump bu yasayı veto ederse askeri personelin maaşlarının ödenmesi de duracak. Bu sebeple Trump'ın bu bütçeyi onaylaması bekleniyor. Öten yandan tasarı hakkında ABD'li Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve James Lankford, Wall Street Journal gazetesine bir mektup yazdı.

"TÜRKİYE'NİN RUSLARLA YAKINLAŞMASININ BEDELİ"

Güney Carolina ve Oklahoma eyaletlerinin temsilcisi olan Graham ve Lankford, "Türkiye'nin Ruslarla yakınlaşmasının bedeli" başlığını kullandıkları mektupta Trump'ın Ankara'ya S-400'ler sebebiyle yaptırım uygulaması gerektiği belirtildi.

"DEĞERLİ BİR MÜTTEFİK KAYIP GİTTİ"

Mektupta, "Türkiye, 1952'den beri Amerika'nın müttefiki. İncirlik Hava Üssü, terörle savaşımızda hayati bir öneme sahip ve Türkler binlerce Suriyeliye yardım ediyor. Onlarca yıldır Türkiye bütün inançlara kapılarını açan bir toplum olmaya çalıştı ve Rusya'nın saldırganlığının önüne geçti. Fakat değerli bir müttefik kayıp gitti" ifadesi kullanıldı.

"TÜRK HÜKÜMET YETKİLİLERİNİ UYARDIK"

ABD'nin Türkiye'ye 100 adet F-35 savaş uçağı satmaya ve Türk şirketlerin üretim sürecinde yer almasına 3 yıl önce onay verdiğini yazan senatörler, "Ankara, Ruslardan F-35'leri düşürmek için tasarlanan S-400 hava savunma sistemini satın aldı. Rus 'danışmanların' F-35'lerin yanında çalışması ve S-400'lere Amerikan uçaklarının radarda ne zaman göründüğü bilgisini vermek kabul edilemez. Diplomatlar, Pentagon ve biz de dahil olmak üzere senatörler Türk hükümet yetkililerini uyardık ve bunun sonuçları olacağını söyledik. Başkan şimdi kanunlara uymalı ve Türk varlıklarına yaptırım uygulamalı" dedi.

TÜRKİYE'Yİ CEZALANDIRMAK AÇIKÇA BİR UYARI OLUR"

ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, kısaca CAATSA) kapsamında Rusya, İran ya da Kuzey Kore ile savunma teknolojileri konularında ortaklık ve işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanması gerektiğini yazan senatörler, "ABD yerine Rusya'yı seçtikleri için Türkiye'yi cezalandırmak açıkça bir uyarı olur. Bu aynı zamanda kimin daha iyi bir ticari partner olduğunu düşünen uluslar için de önemli olur, dünya ekonomisinin yüzde 20'sinden fazlası olan ABD mi yoksa ekonomisi bazı ABD eyaletlerinden daha küçük olan Rusya mı?" sorusunu sordu.

TÜRK HALKI HALEN BİZİM DOSTUMUZ"

Graham ve Lankford'un kaleme aldığı metinde, "Türk halkı halen bizim dostumuz. Fakat ülke yönetimi F-35 sayesinde binlerce istihdam olanağını ortadan kaldırdı ve zaten zorlanan ekonomiye yaptırımın yolunu açtı. Bu şekilde olmak zorunda değildi. Fakat Türkiye yönetimi ileriye giderek bu yıl içinde Rus savunma sisteminin denemelerini yaptı. ABD'nin İran, Rusya ya da Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı Amerikan menfaatlerini koruma zorunluluğu var. Türkiye de aldığı kararların bir sonucu olduğunu anlamalı" ifadesine de yer verildi.