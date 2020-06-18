ABD'nin 10 eyaletinde son bir haftada en yüksek vaka sayıları kayda geçti
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ABD'nin 10 eyaletinde son bir haftada en yüksek vaka sayıları kayda geçti

ABD'nin 10 eyaletinde salgınının başlangıcından bu yana son bir haftada günlük ortalamada rekor sayıda vaka kaydedildi.

ABD'nin 10 eyaletinde son bir haftada en yüksek vaka sayıları kayda geçti
18.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:31

ABD'nin 10 eyaletinde salgınının başlangıcından bu yana son bir haftada günlük ortalamada rekor sayıda vaka kaydedildi. Pennsylvania Üniversitesinden Dr. Ezekiel Emanuel, vaka sayısındaki artışın test sayısındaki artıştan kaynaklanmadığını belirterek, "Bunlar yeni vakalar. Bu toplu yayılım" dedi.

ABD'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında bazı eyaletlerinde salgının etkisi azalırken, 10 eyalette tehlike sürüyor. Johns Hopkins Üniversitesi tarafından Salı gününe kadar yer alan verilere göre Alabama, Arizona, California, Florida, Nevada, Kuzey Carolina, Oklahoma, Oregon, Güney Carolina ve Teksas eyaletlerinde salgının baş göstermesinden bu yana son 1 haftada günlük en yüksek vaka sayıları kayda geçti.

Pennsylvania Üniversitesi Tıp Etiği ve Sağlık Politikası Bölüm Başkanı Dr. Ezekiel Emanuel, son dalgalanmaların testlerdeki artışı geride bıraktığını ifade etti. Emanuel, "Vaka sayısında yüzde 50 veya yüzde 150 artış görmenizin nedeni test sayısındaki artış değil. Bunlar yeni vakalar. Bu toplu yayılım" ifadelerini kullandı. Emanuel, "Test sayısı nedeniyle vaka sayısı açısında küçük bir yüzde artışı olabilir" dedi.

"HASTANEYE YATIŞ SAYISI DA ARTIYOR"

Massachusetts Dartmouth Üniversitesi'nden Profesör Erin Bromage de, "Bu patlamaları görüyoruz. Sıcak noktalar bir dizi eyalette ortaya çıktı. Özellikle Teksas, Florida, Arizona'da. Vaka sayıları gerçekten hızlı bir şekilde artıyor. Daha da önemlisi, bu eyaletlerdeki hastaneye yatış sayısı da yükseliyor" diye konuştu.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü ise salgında ikinci dalganın Ağustos ayı sonunda başlayabileceği, 1 Ekim'e kadar ölü sayısının 201 bini geçebileceğini ifade etti. Philadelphia Çocuk Hastanesi ve Pennsylvania Üniversitesi'nden araştırmacılar ise, "İkinci bir dalga gelebilir, ama biz hala birinci dalgadayız" açıklamasını yaptı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Kansas, Oregon, Louisiana, Montana, Nevada, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, West Virginia ve Wyoming'den bildirilen yeni vakalarda önceki haftaya göre artış gözlemlendi. Connecticut, Indiana, Maine, Mississippi, Ohio, Güney Dakota, Utah ve Washington eyaletlerinde ise sürekli olarak yeni vakaların kaydedildiği belirtildi. Colorado, Idaho, Illinois, Iowa, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Mexico, New Jersey, New York, North Dakota, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia ve Wisconsin eyaletlerinde ise tespit edilen yeni vaka sayısında bir önceki haftaya göre düşüş olduğu aktarıldı. Sadece Vermont eyaletinde yüzde 50 oranında düşüş yaşandığı belirtildi.

Araştırmaya göre 8 Nisan ile 15 Mayıs arasında maske takma eğilimi olan eyaletlerde tahmini 230 bin ila 450 bin korona virüs vaka engellendi. Iowa Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü Başkanı Wei Lyu, "Bulgular, maske kullanımının Covid-19 yayılımını azaltmaya yardımcı olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 117 bin 17 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de şu ana kadar 2 milyon 163 bin 209 vaka tespit edildi.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İHA

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