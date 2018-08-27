- ABD'liler Trump'ı protesto etti

"Trump kendini yargılayacak hakimi atayacak"

LOS ANGELES - 'Kadın Eşitliği Günü' dolayısıyla sokaklara dökülen Los Angeles halkı, kendisini yargılayacak hakimi atamayı planlayan ABD Başkanı Donald Trump'ı ve politikalarını protesto etti.

Pazar günü yüz binlerce Amerikalı ülke genelinde 'Kadın Eşitliği Günü' dolayısıyla yapılan, kadın hakları, birliktelik ve Başkan Trump'ın ulusal ve uluslararası politikalarını protesto etme amaçlı gösterilerde bir araya geldi. Los Angeles'ta belediye binası önünde gerçekleşen gösteride de binlerce kadın hakları destekleyicisinin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve Amerikan Kongresi üyeleri toplandı. Gösteri sırasında Los Angeles Şehri Belediye Başkanı Eric Garcetti tarafından imzalanan Kadın Eşitlik Günü'nü tanıyan ve kutlayan tanıma belgesi teslim edildi.

"Filistin'den Meksika'ya tüm duvarlar kalkmalı"

Konuşmaların ardından Los Angeles merkezinde yürüyüşe geçen protestocular İspanyolca ve İngilizce "Toplum bir arada", "Haklarımıza saldırdığında ne yaparız? Kalkar savaşırız", "Filistin'den Meksika'ya tüm duvarlar kalkmalı", "Donald Trump, asla" ve "İnsanlık için faşist Amerika'ya hayır" sloganları attı.

"Sahte başkan, gerçek haberler"

Trump'ın Amerikan değerlerine ve yasalarına saldırdığını söyleyen protestocular ellerinde Trump'ın görevden alınmasını talep eden üzerlerinde "Trump-Pence gitmeli", "Sahte başkan, gerçek haberler", "Kadın hakları ile savaşı durdurun" ve "Trump Suçlu" yazan pankartlar taşıdılar.

Gösteri sırasında ilk olarak konuşan Brooke Robbins, "Çağrımız tüm senatörlere kadın haklarını, insan haklarını koruyan kararları destekleme çağırıyoruz. Sadece kadın haklarını değil, çevre haklarını, işçi haklarını göçmen haklarını korumaya çağırıyoruz. Hep beraber olursak büyük bir dalga hatta tsunami yapabiliriz" dedi.

Göçmen çocuklar hala kafeste

Gerogia Vali Yardımcısı adayı olan Tiriana James Arnold ise "Bana birçok isim takıyorlar bunlardan biri de kızgın siyah kadın. Bu çok doğru ben kızgın siyah bir kadınım. ve sizleri de kızmaya çağırıyorum" diyerek tüm partilere zamanlarının dolduğunu söyledi. Kızgın olmasının sebebinin hükümetin sorunları çözmekten uzak politikaları olduğunu söyleyen Arnold, göçmen çocukların hala kafeslerde olduğunu, yarım milyon Amerikalının sağlık sisteminden faydalanamadığını, binlerce gazinin evsiz olduğunu, birçok yerlerde hastanelerin kapandığını ve demokrasinin saldırı altında olduğunu ifade etti.

"Trump kendini yargılayacak hakimi seçiyor"

ABD Kongre Üyesi Adam Bennett Schiff, protestoculara hitaben yaptığı konuşmasında Trump'ın Brett Kavanaugh'ı Amerika'daki en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesine ataması ile ilgili eleştirilerde bulundu. "Bu hipokrasinin en büyüğüdür" diyerek Trump'ı ikiyüzlülükle suçladı. Schiff, Obama döneminde Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek için seçimlerin beklenmesi gerektiğini söyleyen Cumhuriyetçi Parti'nin bugün genel seçime birkaç ay kala düzgün bir inceleme bile yapmadan Trump'ın adayını kabul etmeye hazırlandığını ifade etti.

Seçimler olmasa bile bunun asla olmaması gerektiğini belirten Schiff, "Düşünün bu ömür boyu bir atama. ve bu atama federal soruşturma altında olan bir başkan tarafından yapılıyor ve başkanın kendi davası bu hakim tarafından görülebilir" dedi.

ABD Başkanının açıkça kanunlara karşı geldiğini, daha geçen hafta kampanya sorumlusu ve avukatı olan Cohen'in ceza aldığını söyleyen Schiff, Kavanaugh'ın başkanlık görevini gerçekleştiren biri soruşturulmamalıdır dediğini hatırlatarak, "Sadece bu sebeple bile bu atama gerçekleşmemelidir" şeklinde konuştu.

Ardından söz alan ilk Çinli Amerikan kadın Kongre üyesi olan Judy Chu da Trump'ın kadın karşıtı politikalarını eleştirerek, "Trump kadınların kendi vücutları ile seçme haklarını suç haline getirmeye çalıştı. Kadının hayatını kurtarma pahasına bile gerçekleşen kürtajın suç olması gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Chu ayrıca Kavanaugh ataması ile ilgili olarak, "Şu an Trump'ın bazı korkunç kararları var. Bunlarla ilgili mahkemeler sürüyor" diyerek, Trump'ı yargılayabilecek hakimin de Trump tarafından atanacağına dikkat çekti. Trump'ın aile planlama programlarına da karşı olduğunu söyleyerek dört milyon kadının bu programlardan faydalandığını belirtti.

Protestoculara yoldan geçen halk da destek verdi. Yürüyüş sırasında polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto gösterisi yürüyüşün ardından olaysız şekilde dağıldı.