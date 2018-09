- ABD'li Senatör McCain'in cenaze töreni düzenlendi

Bush: "Bazı yaşamlar çok renklidir. Asla bittiğine inanamazsınız"

Obama: "Bir savaşçı, bir devlet adamı ve bir vatansever"

WASHINGTON - Amerika Birleşik Devletleri'nde kanser sebebiyle hayatını kaybeden eski senatör John McCain için cenaze töreni düzenlendi. Törende ABD'nin eski başkanları Barack Obama ve George W. Bush, McCain'in vasiyeti üzerine konuşma yaptı.

Geçtiğimiz hafta, kanser hastalığı sonucu hayatını kaybeden Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinin eski senatörü John McCain için cenaze töreni düzenlendi. Washington'da bulunan Ulusal Katedral'de düzenlenen törende ABD eski başkanları Bill Clinton, George W.Bush, Barack Obama da hazır bulundu. Eski senatör McCain'in vasiyeti üzerine cenaze töreninde ABD'nin eski başkanları Barack Obama ve George W. Bush birer konuşma yaptı. Törene ayrıca ABD Başkan Yardımcılığı yapmış Joe Biden, oyuncu Warren Beatty, New York eski Belediye başkanı Michael Blumberg, Demokrat Parti'li senatör Sheldon Whitehouse gibi isimler de katıldı.

Törenin başlangıcında konuşan McCain'in kızı Meghan McCain, "Bugün karşınızda asla söylemek istemediğim şeyleri söylemek için bulunuyorum" diyerek söze başladı. John McCain'in sevgi dolu olduğunu vurgulayan Meghan, "John McCain'in Amerika'sı cömert ve büyüktü" dedi. Eski senatörün vasiyeti üzerine cenaze törenine katılmayan ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyalarında kullandığı 'Amerika'yı yeniden harika yapalım' sloganına atıfta bulunan Meghan McCain, "John McCain'in Amerika'sı asla yeniden harika yapılmaya ihtiyaç duymadı çünkü Amerika her zaman harikaydı" dedi.

"Bazı yaşamlar çok renklidir. Asla bittiğine inanamazsınız"

Eski ABD Başkanı George W. Bush ise McCain'in cenazesinde yaptığı konuşmada, "Bazı yaşamlar çok renklidir. Asla bittiğine inanamazsınız" dedi. McCain'in aralarında geçen tüm gerginliklere rağmen kendisini daha iyi bir insan yaptığına inandığını söyleyen Bush, "McCain'in gidişi ile dünya daha küçük bir yer haline geldi" dedi.

"Bir savaşçı, bir devlet adamı ve bir vatansever"

Daha önce McCain'e karşı başkanlık seçimini kazanmış olan Barack Obama da cenaze töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. "Buraya sıra dışı bir insanı kutlamaya geldik. Bir savaşçı, bir devlet adamı ve bir vatansever" diyerek sözlerine başlayan Obama, "Bizi daha iyi başkanlar yaptı, senatoyu daha iyi bir yer yaptı, ülkeyi daha iyi bir yer yaptı" dedi.

McCain'in cenazesine konuşmak için davet edildiğini duyunca şaşırdığını ve gururlandığını söyleyen Obama, önceki rakibi ile ilgili olarak, "Bizi, eski rakiplerini buraya getirip kendi hakkında güzel şeyler söyleterek son gülen o oldu" dedi.

Obama, McCain'in Amerika vatandaşı olmanın damardaki kanla, nasıl göründüğü ile veya ülkeye ne kadar önce gelindiği ile alakalı olmadığını anladığını ifade ederek, 2008 başkanlık kampanyası sırasında Obama hakkında çıkan doğum yeri söylentileri ile ilgili olarak "Sadece beni değil, Amerika'nın karakterini savunuyordu" dedi.

McCain ile aralarındaki görüş farklılıklarının derin olduğunu söyleyen Obama yaşadıkları özel anları "ayrılığımız hep vardı ama birlikte güldük ve birbirimizden çok şey öğrendik" şeklinde anlattı.

Konuşmaların ardından McCain'in vasiyeti üzerine kanserle savaşırken de sürekli dinlediği "Danny Boy" şarkısı Renee Felming tarafından icra edildi.

McCain'in cenazesi halka açık bu programın tamamlanmasının ardından özel bir tören için Annapolis, Maryland'de bulunan ABD Deniz Akademisi Şapeli'ne götürüldü. McCain buradaki törenin ardından askeri törenle toprağa verilecek.

McCain'in Vietnam Savaşında esir düşmesi, uzun politik hayatında yaptığı şeyler ve partiler üstü yaklaşımıyla yürüttüğü politik yaşamı, politik yelpazenin her tarafından birçok Amerikalının saygısını kazanmasını sağlamıştı.