ABD'li Papaz Brunson Hakkındaki İddianame (1)

ÖMER SÜT/EŞBER AYAYDIN - İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün firari sanığı Emre Uslu'nun ABD'de özel yetiştirilen örgüt mensubu olduğuna dikkati çekildi.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasıyla 20 yıla kadar olmak üzere toplam 35 yıl hapis cezası istenen Brunson'un FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile bağlantısı vurgulandı.

İddianamede, Brunson'un daha önce mensubu olduğu kiliseden terör örgütü PKK'ya verdiği destekten dolayı nasıl kovulduğu ve sonrasında bulunduğu kilisede gerçekleştirdiği terör propagandası tanık ifadesiyle anlatıldı.

Brunson'un, firari sanıklar FETÖ'nün eski Ege Bölgesi İmamı Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan avukat Taner Kılıç'la yakın iş birliği yaptığı, Ku¨rt ve Alevi vatandaşlar u¨zerindeki ayrıştırma ve casusluk faaliyetlerini icra ettiği belirtilen iddianamede, "Dua" kod adlı gizli tanığın Emre Uslu'nun ABD ile bağlantısına ilişkin paylaştığı bilgilerine yer verildi.

Gizli tanık "Dua" ifadesinde, ABD'de bütün kiliselerin bağlı olduğu ve yurt dışına gidecek elemanların kontrolu¨nün sağlandığı CAMA'ya değinerek, yurt dışına gidecek Mormon veya Evangelist kilisesindeki kişi her ne kadar kendi kilisesine başvursa da veya kilisece görevlendirilse de CAMA'nın izni olmadan ABD dışındaki başka bir u¨lkede görev yapmasına izin verilmediğini, CAMA u¨yelerinin CIA, FBI, NSA gibi kurumlarda Mormon veya diğer kiliseler adı altında görev yapmalarına rağmen bağlı oldukları kiliseyi geçici paravan olarak kullandıklarını anlattı.

İddianamedeki Emre Uslu ayrıntısı

Esas amacın CAMA organizasyonu altında faaliyet yu¨ru¨tmek olduğuna işaret eden "Dua", ABD kamuoyunda CIA, FBI, NSA içindeki bu yapılanmaya sosyal medyada zaman zaman kullanılan "Mormon Çetesi" denildiğini bildirdi. Gizli tanık, "ABD'deki Utah eyaleti Mormonların Mekke'si gibidir. FETÖ/PDY yöneticilerinden Emre Uslu da bu¨tu¨n eğitimini Utah'ta almıştır. CAMA u¨yesi kiliselerin içerisinde en etkili ve yönlendirici konumunda olan Mormon Kilisesi'dir. Bu kilisenin yapılanması ülkemizde faaliyet gösteren FETÖ/PDY ile birebir aynıdır." şeklinde beyan verdi.

İddianamede, Brunson'un fikir birliği yaptığı arkadaşlarından birinin 2011'de tartıştığı Türk vatandaşına, "Polis şefi Emre Uslu ve arkadaşları Tu¨rkiye Cumhuriyeti'nin sahibidir, onların sahibi de Amerikalılardır." ifadesini kullandığına da değinilerek, Uslu'nun ABD bağlantısı açık şekilde ortaya konuldu.

"ABD marşı ile yemin ettirdiler"

Gizli tanık "Dua", Brunson'un İzmir'de faaliyet gösterdiği kiliseyi devraldığı F.B'nin CIA ile yakın bağlantısının olduğunu iddia etti.

F.B'nin Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduktan sonra ABD'ye götürülerek 4 yıl boyunca Hristiyanlık üzerine eğitim aldığını dile getiren "Dua", şu bilgileri paylaştı:

"Ben F.B'nin, istihbaratçılık misyonunu kilise üzerinden şüpheli Andrew Craig Brunson'a devrettiğini değerlendiriyorum. Önemli görüşmeleri bizlerden saklarlar ve otelin 2. katında gerçekleştirirler ve çok önemli görüşmelerde kesinlikle telefon kullanmazlar. Ayrıca çok sıkıştıklarında cüzdanlarında ayrı bir telefon kartı taşırlar. Bunu takarak gereken görüşmeyi yaparlar, daha sonra telefon kartını telefondan çıkarırlar. Ayrıca saçma sapan, bir seferlik mail adresleri kullanırlar."

Brunson ile F.B'nin bir otelde gençlerin beynini yıkamak için toplantılar gerçekleştirdiğini savunan gizli tanık, "Bu toplantıların amacı kilise toplantısı görünümünde daha çok bir beyin yıkama faaliyetiydi. Orada gördüğüm bir manzara, 25 Türk üniversite öğrencisi Amerikan Milli Marşı eşliğinde sağ ellerini göğsün sol yanına getirerek yemin ettikleri görüntüydü." ifadelerini kullandı.

Gizli tanık, FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasına ilişkin, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında gıyabında tutuklama kararı bulunan ve kırmızı bülten çıkarılması istenen örgütün üst düzey yöneticilerinden firari sanık Sinan Dursun ile ilgili bilgiler de verdi.

Eski emniyet mensubu Sinan Dursun'un 17 Aralık 2013'te 17-25 Aralık kumpasının operasyon talimatını verdiğini, bu kişinin devletin üst kademelerini dinleyen kişilerle ilişkisinin bulunduğunu, Fetullah Gülen'in talimatıyla bunlarla görüştüğünü öğrendiğini kaydeden "Dua", Dursun'un İsa Mesih'in Son Zamanları Kilisesi ile yakından bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

Gizli tanık, Dursun'un ABD'li eşinin de hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yakalama kararı bulunan eski CIA görevlisi Graham Fuller'in ekibinde yer aldığını söyledi.

Brunson teröre destek verdiğinden başka bir kiliseden kovulmuş

Hristiyanlığı tercih eden L.K'nin ifadesinin de bulunduğu iddianamede, Basmane semtindeki Yenidoğuş Kilisesi'nde pastör olan Brunson'un bölücü terör örgütü PKK'yı savunan kişilere özel ilgisinin olduğu ve herhangi bir olumsuzluk halinde takdir hakkını bunlardan yana kullanıldığından bahsedildi. L.K, kilisede ibadet esnasında ku¨rsu¨ye çıkıp örgu¨t propagandası yapanlara hiçbir müdahalede bulunulmadığını aktardı.

"Andrew Craig Brunson, 2008-2009 yıllarında Yenidoğuş Kilisesi'nden teröre destek olduğu için kovuldu. Çu¨nku¨ Yenidoğuş prespiteryan bir kiliseydi ve teröre destek verilmesini istemiyordu. Brunson buradan kovulduktan sonra yaklaşık 1,5 ay yurt dışında kaldı. Net olarak nereye gittiğini bilmiyorum ancak Amerika'ya gittiğini, kendisinin yardımcısı olan karısı ve bazı şahıslar bize söylemişlerdi. Brunson, Tu¨rkiye'ye geldikten sonra bir hafta içerisinde Alsancak'ta bulunan Bornova Sokağı'nda yeni bir kilise açtı." beyanında bulunan L.K, sanığın ne amaçla Diriliş Kilisesi'ni açtığını öğrenmek, ne yapmak istediğinin boyutlarını görmek için buraya gittiğini söyledi.

Bölücü görüşe sahip ve hatta bomba eğitimi almış kişilerin de bu kiliseye geldiğini gördüğüne dikkati çeken L.K, Brunson'un Suriye'nin Kobani kenti ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini, PKK sempatizanı kişilerle örgütün sözde renklerini temsil eden bez parçalarıyla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştığını ve bu bölgelere kargoyla Kürtçe İncil gönderdiğini öne sürdü.

Haritada Türkiye'nin sınırları değiştirilmiş

Kilisenin alt katında ayin yapıldığını, üst katta ise cemaatin giremediği ancak örgüt sempatizanlarının rahatça kullandıkları 2 oda bulunduğuna işaret eden L.K, bir gün ayinin sona ermesinin ardından yapılacak 4 saatlik özel bir toplantıyı öğrendiğinde olanları takip ettiğini, toplantının sona ermesinin ardından odaya girmek için fırsat kolladığını belirtti.

Üst kattaki tuvaletin karşısındaki odaya girdiğinde gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü ifade eden L.K, ifadesinde şunları kaydetti:

"Bu odaya girdiğimde, sağ tarafta kitapların bulunduğu raflar olduğunu, masa ve sandalyelerin bulunduğunu, masa u¨zerinde katlanmış Tu¨rkiye haritalarının olduğunu, bu haritaların bazılarının u¨zerlerinde elle çizim ve işaretlerin yapılmış olduğunu, sınırların değiştirilmiş olduğunu gördu¨m. Masanın ilerisinde oda içerisinde yerde kolilerin olduğunu, merak ederek ağzı kapalı olan kolilerden bir tanesini açtığımda, içerisinde PKK'ya ait yasa dışı broşu¨rlerin bulunduğunu gördu¨m. Bu broşu¨rlerden masa u¨zerinde de vardı. Aşağıdan ayak seslerinin geldiğini duyunca hemen odadan telefonla göru¨şu¨yormuş gibi çıktığımda yakalandım. Bu odaya girenlere ceza verildiği halde bana ceza vermedi. İlk ayinde bununla ilgili olarak cemaatte bulunan herkese o odaya bir daha girilmeyeceğini söylediler."

"Brunson bir Türk düşmanıdır"

Brunson'un bir ayin sırasında Kürtlerle Türklerin savaş içerisinde olduğuna ilişkin sözlerini duymasının ardından buna tepki göstermesi sonrası sözlerini toparladığını iddia eden L.K, "Andrew Craig Brunson bir Tu¨rk du¨şmanıdır. Kiliselerinde bazı sıralara 'Tu¨rkler oturamaz.' yazdırırdı. İstanbul ve İzmir'de bazı kiliseler artık Ku¨rt kilisesi olarak anılmaya başlandı. İzmir'deki Ku¨rt kilisesi de Brunson'un açmış olduğu Diriliş Kilisesi'dir. Hatta bazı yerlerde Ku¨rt kilisesi kartı verildiğini duydum. İstanbul'daki arkadaşım bana bu kartın resmini göndermişti ancak telefonumu değiştirdiğim esnada bu fotoğraf telefonumdan silinmiş olduğundan fotoğrafı bulamıyorum." bilgilerini paylaştı.

Firari FETÖ mensuplarının saklandığı iddiası

L.K, Koreli iş adamının finanse ettiği evde özel toplantıların yapıldığını iddia ederek, darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ u¨yelerinin Brunson'un ekibince bu evde bir dönem saklandığını vurguladı.

(Sürecek)