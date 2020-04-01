ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de Imaris Vera adlı hemşire, maske nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı gözyaşları içinde anlattı ve "Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) en yaygın olduğu ülke olan ABD'de ölü sayısı 4 bini aştı. Ülkede sağlık çalışanlarına verilmesi gereken N95 maske ve hastalar için solunum cihazı eksiklikleri ABD'de salgının daha tehlikeli boyutlara ulaşmasına neden oldu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

ABD'nin Chicago şehrinde bir hastanede görev yapan Imaris Vera adlı bir hemşire, maske nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı gözyaşları içinde anlattı ve işini bırakmak zorunda kaldığını duyurdu.

Vera Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, gözyaşları içinde bulunduğu hastanede yetersiz maske ve ekipman nedeniyle kendini güvende hissetmediğini belirtti.

"HASTALARIN YÜZDE 90'I ENTÜBASYONLU"

"Bu sabah acil servise geldiğimde kafamda tüm hemşirelerin maskelerini taktığını görmeyi hayal ediyordum ancak hiçbir şey yoktu" diyen ABD'li hemşire, şu ifadeleri kullandı:

"Her yoğun bakım odası, plastik muşamba ve bantlarla oluşturulmuş 'odalara' sahipti. Hemşirelerin bir kısmı maskesizdi. Yöneticime sorduğumda 'yeterli maske alırsak, önümüzdeki haftalarda personelin cerrahi maske takmasını düşünebiliriz' dedi. Ben de kendisine bu ameliyat maskeleri bizi korumayacak. Hastalarımızın yüzde 90'ı entübasyonlu ve Kovid-19 için pozitif. Hastane ortamında bile insanlar yayıyor' dedim. Ardından gözlerimden yaşlar aktı ve borçlarımı nasıl ödeyeceğimi, alışverişimi nasıl yapacağımı düşündüm.

Son olarak yöneticime gözlerimdeki yaşlarla yalvararak 'Anlıyorum, bir kıtlığımız var ama kendi maskem var. Kendi N95 maskemi takabilir miyim?' dedim. Ancak yöneticim reddetti ve giymeme izin veremeyeceklerini söyledi. Ben de rapor hazırladım ve işi bıraktım. Ben bugün hayatımı seçtim"

"BU İŞİN SONU DAHA İYİYE GİTMEYECEK"

Genç hemşire kendi canını ve sevdiklerini koruyabilmek için bunu yapmak zorunda olduğunu gözyaşları içinde anlatırken "Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek. ABD buna hazır değil ve hemşireler korunmuyor" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 2 HAFTA ZOR GEÇECEK"

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada ülke genelinde 100 bin ölüm olursa kendilerini başarılı sayacaklarını ve önümüzdeki 2 haftanın çok zor geçeceğini söylemişti.