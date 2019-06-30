ABD'li Aktör Steven Seagal'ın anlamsız kaprisi herkesi şaşırttı

Bodrum'a gelen Steven Seagal, araçtan inmedi, otelden çıkmadı

MUĞLA - Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Dünyaca ünlü ABD'li aktör Steven Seagal, 2 günlük İstanbul gezisinin ardından, Bodrum'a geldi. Gazetecileri karşısında gören Seagal ne yapacağını şaşırdı.

Türk Amerikan İş Adamları Derneği - Amerikan Ticaret Odası Türkiye ( TABA - AmCham )'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Steven Seagal, İstanbul'da 2 gün kaldıktan sonra rotasını Bodrum'a çevirdi. The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts otelinin misafiri olarak gelen Hollywood yıldızı Steven Seagal'ın yaptığı hareketleri ise herkesi şok etti. Gazetecileri karşısında görünce geldiği araçtan inmeyen Steven Seagal, kendisinin çekilmesini istemedi. Kameraların kapanmasıyla birlikte araçtan inen ünlü aktör daha sonra otelin lobisinde oturarak basın mensuplarının gitmesini istedi. Otelin lobisinden dışarı çıkarılan Gazetecilerin ardından odasına gitmek için otel önüne araç getirildi. Araca binmek için dışarıya yönelen Seagal, basın mensuplarını tekrar görünce anlamsız bir şekilde dışarı çıkmak istemedi. Gelen araca hızlı bir şekilde binen ünlü aktör araçta otururken fotoğrafı çekilmesin diye korumalara talimatlar verdi.

VİP'den çıkış yaptı

Milas - Bodrum havalimanının VİP kapısından bekleyen gazetecilerde Seagal'ın gelmesine yakın bölgeden uzaklaştırıldı. Seagal'i karşılamaya Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, Otel CEO'su Geylan Dursunoğlu, Aylan bebek film yönetmeni Ömer Sarıkaya, Oyuncu Aydan Çakır ve otel yetkilileri bulundu.

Aylan Bebek film anlatıldı

4 yıl önce cansız bedeni Akyarlar sahiline vuran Aylan Kürdi'nin hayatını anlatan filmin çekimlerine Bodrum'da başlanmıştı. Filmde oynayacak isimlerden birinin de Dünyaca ünlü ABD'li aktör Steven Seagal olduğu öne sürülmüştü. Filmin yönetmeni Ömer Sarıkaya'da Seagal ile görüşme sağladı. Filmde oynayıp oynamayacağı daha netleşmezken Seagal'ın 2 gün Bodrum'da kalacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA