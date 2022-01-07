ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur" - Haberler
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur" ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kazakistan'ı Rusya konusunda uyararak, "Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur" dedi.

- ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur"

WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kazakistan'ı Rusya konusunda uyararak, "Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur" dedi.

Kazakistan'da sıvılaştırılmış petrol gazı fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolar 2 Ocak'tan bu yana devam ederken, üyeleri arasında Rusya'nın da bulunduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Kazakistan'a barış gücü göndermeyi kabul etmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken düzenlediği basın toplantısında, "Bana göre Kazak makamları ve hükümeti protestolarla uygun bir şekilde başa çıkma, bunu yasa ve düzeni korurken protestocuların haklarına saygı duyacak şekilde yapma kapasitesine sahipler, bu yüzden neden herhangi bir dış yardıma ihtiyaç duydukları açık değil" dedi.

Kazakistan'ı ülkedeki huzursuzluğu bastırmak için asker davet etmesinin ardından Rus etkisini azaltmanın zor olacağını belirten Blinken, "Yakın tarihten bir ders, Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmanın bazen çok zor olduğudur" dedi.

Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dün yaptığı açıklamada ise, ABD'nin Rusya'yı Kazakistan'daki kurumların kontrolünü ele geçirmemesi konusunda uyarmış ve dünyanın herhangi bir hak ihlalini yakından takip ettiğini vurgulamıştı. Price, "Amerika Birleşik Devletleri ve açıkçası tüm dünya herhangi bir insan hakları ihlalini izleyecek" ifadelerini kullanmış, "Kazak kurumlarına el konulmasına zemin hazırlayabilecek her türlü eylemi de izliyor olacağız" demişti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur

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