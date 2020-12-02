ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor
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ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor

02.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:01

ABD'nin koronavirüs bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Salgının başından bu yana 270 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ABD'de son on beş günde dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybetti.

Dünyadaki yaklaşık her beş vakadan birinin görüldüğü ve on dört milyon vaka sınırına yaklaşan ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) altında faaliyet gösteren Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP), son koronavirüs raporunu yayınladı.

Koronavirüs vakaları başladığında Beyaz Saray, ABD'nin koronavirüsü 100 bin ila 240 bin arasında insanın hayatını kaybetmesiyle atlatacağını açıklamıştı. Bu rakamın alt sınırı Mayıs ayında geçilirken Kasım ayında en kötü tahmin de aşılmış oldu.

SON İKİ HAFTADA YÜZDE 20 ARTTI

Raporda, 271 bin ölüm sınırını aşan ülkede virüsün başladığı günden itibaren dakikada ortalama bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu rakam son iki haftada yüzde 20 artarak dakikada ortalama iki ölüm rakamına yaklaştı.

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YILBAŞINDAN ÖNCE AŞI DAĞITILACAK

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Covid-19'a karşı geliştirilen aşı çalışmalarında sona gelindiğini belirtti. Azar, koronavirüse karşı geliştirilen Pfizer-Biontech ile Moderna aşılarının yılbaşından önce dağıtımına başlanacağını açıkladı.

Azar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay almak için daha önce başvuru yapan Pfizer'ın yanı sıra henüz yeni başvuru yapan Moderna firmalarının onay almalarını beklediğini kaydetti.

ABD'de koronavirüse karşı geliştirilen aşıların öncelikli olarak sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde kalanlara dağıtılacağı bildirildi. Komitenin ilerleyen günlerde yeniden toplanarak ikinci öncelikli grupta kimlerin yer alacağına karar vereceği belirtildi.

İLK AŞILANACAK KİŞİ SAYISI 24 MİLYON

Söz konusu iki grubun ABD'deki yaklaşık sayısının 24 milyon civarında olduğu belirtilirken, 330 milyon nüfusa sahip ülkedeki herkese aşının ulaştırılabilmesinin bahar aylarını bulacağı kaydediliyor.

ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor
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