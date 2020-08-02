ABD'de ilk yüz nakli yapılan Connie Culp hayatını kaybetti
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ABD'de ilk yüz nakli yapılan Connie Culp hayatını kaybetti

ABD'de yüz nakli yapılan ilk kişi olan Connie Culp hayatını kaybetti.

ABD'de ilk yüz nakli yapılan Connie Culp hayatını kaybetti
02.08.2020 11:52 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:53

ABD'de yüz nakli yapılan ilk kişi olan Connie Culp hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ABD'nin Ohio eyaletindeki bulunan ve 2008'deki yüz naklinin gerçekleştirildiği Cleveland Clinic, ABD'de yüz nakli geçiren ilk kişi olan Connie Culp'un 57 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Culp'ın Çarşamba günü, geçirdiği yüz nakliyle ilgili olmayan bir enfeksiyondan kaynaklanan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

KOCASI TARAFINDAN VURULMUŞTU

Culp, 2004'te kocası tarafından vurulduktan sonra yüzünün orta kısmı zarar görmüştü. Bunun sonucunda kocası 7 yıl hapis cezasına çarptırılırken; 2 çocuk annesi olan Culp,  kısmen kör kalmış, koku alamaz ve konuşamaz hale gelmişti. Ayrıca Culp, nefes alabilmek için boynunda açılan cerrahi açıklığa ihtiyaç duymuştu.

2008'DE 22 SAATLİK NAKİL AMELİYATI GEÇİRDİ

Culp, 2008'in Aralık ayında bir donörün yüzünün şekillendirildiği ve kendisine uygun hale getirildiği Dr. Maria Siemionow liderliğinde 22 saatlik bir nakil ameliyatı geçirdi.  Doktorlar dokuları, kemikleri, kasları ve kan damarlarını, sinir greftlerini, arterleri ve damarları başarılı bir şekilde bağlayarak Culp'un yüzünün eksik kısımlarını doldurdu.

ÜLKEDEKİ İLK NEREDEYSE TAMAMEN YÜZ NAKLİ

Bu nakil ameliyatının ülkedeki ilk, neredeyse tamamen yüz nakli ameliyatı olduğu ifade edilirken; Culp'ın tedavisine dahil olan doktorların, ameliyatın kozmetik olmadığını yüzün temel fonksiyonlarını geri kazandıran bir ameliyat olduğunu vurguladığı belirtildi.

Ameliyatıyla ilgili medyaya konuşan Culp, yüz nakli nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, "Şimdi koku alabiliyorum. Et yiyebiliyorum, neredeyse herhangi bir katı gıdayı yiyebiliyorum. Yani her şey daha iyiye gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.


Kaynak: DHA

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