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Bursa İnegöl'de okula tabancayla giren 24 yaşındaki şahıs gözaltına alındı

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Bursa İnegöl'de okula tabancayla giren 24 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
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Bursa İnegöl'de bir ortaokula tabancayla giren 24 yaşındaki şahıs, okul çalışanlarının ihbarıyla polis ekiplerince yakalandı. İncelemede tabancanın taşıma ruhsatlı olduğu belirlenirken, şahıs kamu kurumuna silahla girdiği için gözaltına alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ortaokula belinde tabancayla giren 24 yaşındaki şahıs, okul çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalandı. Gerçek sonradan ortaya çıktı.

Olay, Akhisar Mahallesi'nde eğitim öğretime devam eden İnegöl Organize Sanayi bölgesi Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sait K. (24), yeğeniyle ilgili okul müdürüyle görüşmek amacıyla okula geldi. Ancak şahsın belinde tabanca bulunduğunu fark eden eğitimciler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, okulun yakınlarında devriye görevi yaptığı sırada olaydan haberdar olarak kısa sürede okula ulaştı. Ekipler, şahsı okul içerisinde kontrol altına aldı. Yapılan incelemede şahsın üzerinde bulunan tabancanın taşıma ruhsatlı olduğu belirlendi. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarına silahla girilmesi nedeniyle şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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