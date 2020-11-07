ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in hayatı dram çıktı! Yıllar önce eşi ve çocuklarının ölümüyle sarsıldı

ABD'den gelen seçim sonuçlarına göre Demokratların adayı olan Joe Biden Amerika'nın 46. Başkanı oldu. Aynı zamanda Amerikan tarihinin en genç senatörü de olan Biden'ın hayatı trajedilerle dolu. İki çocuğunun ve eşinin ölümünü gören Demokrat Başkan, 1988'de aday olduğu başkanlık yarışını 32 yıl sonra kazanmış oldu.

ABD'ni 46. Başkanı Joe Biden oldu. Amerika tarihinin en genç senatörü, en yaşlı başkan oldu. Biden, "Bir Demokrat olarak gururla yarışıyorum. Ancak Amerikan Başkanı olarak yöneteceğim. Mavi eyaletler, kırmızı eyaletler yok. Amerika Birleşik Devletleri var" dedi.

Asıl adı Joseph Robinette Biden Jr. İrlanda kökenli Katolik bir aileden geliyor. Biden, 20 Kasım 1942'de Pensilvanya'da dünyaya geldi. Ailesiyle Delaware'e taşındı. Hukuk eğitimi aldı, çok erken yaşta siyasete atıldı.

EN GENÇ SENATÖR OLDU

Joe Biden, ilk kez Delaware Senatörü seçildiğinde henüz 30 yaşındaydı. Amerikan tarihinin altıncı en genç senatörü oldu.Evli ve üç çocuk babasıydı.

EŞİNİ VE KIZINI TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

Hayatını derinden etkileyecek trajik olay o sırada meydana geldi. Noel alışverişine çıkan Biden ailesi trafik kazası geçirdi.Eşi Neilia ve bir yaşındaki kızları Naomi yaşamını yitirdi.

Oğulları Beau ve Hunter ağır yaralıydı. Biden, "Enkaza bakamadım. 1972 yılıydı. Üzerinden yıllar geçse de bunu yapamadım. Oğullarımı enkazdan çıkarmaları iki buçuk saat sürdü" diye açıkladı Biden.

Joe Biden, ilk senötürlük yeminini, kazadan 18 gün sonra, oğullarının tedavi gördüğü hastane odasında etti.

6 KEZ SENATO'YA SEÇİLDİ

Biden, ikinci eşi Jill Tracy Jacobs ile 1977'de, kazadan yaklaşık 5 yıl sonra evlendi. Çiftin Ashley adında bir kızı oldu. Joe Biden, tam altı kez Senato'ya seçildi. 1973'ten 2009'a kadar 36 yıl Demokrat Parti'nin Delaware Senatörü olarak görev yaptı. Yaklaşık 30 yıl Dış İlişkiler Komitesi'ne yer aldı, başkanlık yaptı.

BAŞKANLIĞA İLK ADAYLIĞINI 1988'DE KOYDU

Biden, ilk kez 1988'de başkanlığa adaylığını koydu. Demokrat Parti içindeki adaylık yarışında, dönemin İngiltere İşçi Partisi lideri Neil Kinnock'un konuşmasından çalıntı yaptığı ortaya çıkınca, adaylıktan çekildi.

Biden, 20 yıl sonra bir kez daha başkan adaylığı için yarıştı. 2008'deki o yarışta da ipi göğüsleyemedi ama Beyaz Saray biletini aldı.O seçimde Barack Obama, ABD'nin ilk siyah başkanı, Biden da yardımcısı oldu.Obama'nın başkan yardımlığı için tercihi Biden değildi. Ancak Biden'ın dış politika tecrübesi, Obama'nın siyasetteki görece tecrübesizliğini dengeledi.

OBAMA "KARDEŞİM" DİYE HİTAP EDİYORDU

Obama, Joe Biden için ABD'nin gelmiş geçmiş en iyi Başkan Yardımcısı dedi. Biden da Obama için sık sık "kardeşim" ifadesini kullandı. Obama, "Başkan olarak son günlerimde, ülkenin en yüksek onur nişanı Özgürlük Madalyası'nı takdim etmekten memnuniyet duyuyorum" diyerek Biden'a Özgürlük Madalyası verdi.

8 YIL BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPTI

Joe Biden iki dönem yani sekiz yıl Başkan Yardımcılığı yaptı. Aslında Başkan adaylığı Demokrat Parti içinde 2013'ten beri konuşuluyordu. Ancak Biden, 2015'te yine evlat acısıyla sarsıldı. Büyük oğlu Beau Biden, 46 yaşında beyin kanserinden öldü. Biden, Beyaz Saray'dan adaylık defterini kapatarak ayrıldı.

2. KEZ EVLAT ACISI YAŞAYAN BİDEN 5 YIL SONRA SİYASETE DÖNDÜ

Oğlunun ölümünden sonra "Hayatın bazen ne kadar acımasız ve adaletsiz olduğunu biliyorum. Acının ve kaybın üstesinden gelmenin en iyi yolunun bir amaç edinmek olduğunu buldum" ifadelerini kullandı Biden. O amacı, zamanında babasını başkan adaylığı için cesaretlendiren ölen oğlu fısıldadı. Biden, 5 yıl sonra siyasete geri döndü.

"TRUMP'I YENECEĞİZ" DİYEREK YARIŞA BAŞLADI

Demokrat Parti içindeki adaylık yarışının bu kez favori ismiydi. Önseçimde başta tökezlese de sandıkta Trump'ı yenebilecek en güçlü siyasetçi olarak Demokrat Parti'nin Başkan adayı seçildi. "Size söz veriyorum bu yarışı kazanacağız. Donald Trump'ı yeneceğiz" dedi ve Trump'ın karşısına çıktı.

Kampanyasını koronavirüs salgını, sağlık hizmetleri ve ekonomi üzerine kurdu. Trump'a yönelik eleştirilerini giderek sertleştirdi. Trump, Biden'a "uykucu Joe" lakabını taksa da o Amerikan siyasetinde "Orta Sınıf Joe" olarak tanındı. Siyasette "açık sözlü", özel hayatında "kibar ve güvenilir aile insanı" olarak biliniyor.