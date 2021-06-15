AB-ABD arasında ticaret ve teknoloji alanında ortak konsey kurulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB-ABD arasında ticaret ve teknoloji alanında ortak konsey kurulacak

AB-ABD arasında ticaret ve teknoloji alanında ortak konsey kurulacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede, AB ile ABD arasında ticaret ve teknoloji konularında ortak bir çalışma konseyi kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede, AB ile ABD arasında ticaret ve teknoloji konularında ortak bir çalışma konseyi kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdüren ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile "AB-ABD Zirvesi" kapsamında bir araya geldi. AB Konseyi binasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından AB yetkilileri kameraların karşısına geçti. AB Konseyi Başkanı Michel, "Bu görüşmemiz AB ve ABD arasındaki samimiyetin kanıtı olan bir toplantıydı. Bazı konularda anlaşmak zor olacak ama önemli olan ortak noktalarda çalışabilmektir" dedi. Michel, zirvede 4 ana konunun ele alındığını, bunların Covid-19'la mücadele, iklim değişikliği, ticaret ve teknoloji ile demokrasi ve insan haklarının korunması olduğunu dile getirdi. "ABD Başkanı Joe Biden ile bir de uluslararası salgın anlaşmasını görüştük" diyen Michel, az gelişmiş ülkelere ekonomik toparlanma yolunda yardım etmeyi önerdiklerini ifade etti. Michel, "AB ile ABD arasında iklim konusunda ortak bir yol bulmaya çalışıyoruz" diyerek AB ve ABD arasında ticaret ve teknoloji konularında ortak bir çalışma konseyi kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Ursula von der Leyen ise mevcut ve güçlü ticari ilişkilerin devam etmesini istediklerini, bu nedenle gerekli olmayan tüm engelleri ticaret alanında ortadan kaldırıp özellikle teknolojik konularda kurulacak bir komisyonla iş birliğinin geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi. Siber güvenlik ve yapay zeka gibi konularda birlikte çalışmanın gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Uluslararası mali prensipler oluşturulması konusunda ABD Başkanı Joe Biden'ın liderliğini önemsiyoruz" dedi. Ursula von der Leyen ayrıca, Dünya Ticaret Örgütü için de bir revizyon öngördüklerini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) de reform yapılması gerektiğini savunduklarını belirten Ursula von der Leyen, DSÖ'nün salgının ortaya çıkışıyla birlikte yetersiz kaldığı noktalar olduğunu, yaşananlardan tecrübe edinerek dersler çıkarılması ve bu kapsamda reformların yapılması gerektiği yönündeki düşüncelerin ABD tarafına iletildiğini kaydetti.

ABD'den iklim değişikliği ile mücadelede göstermelik işlerden öte, gerçekten iklim değişikliğine karşı yeşil devrimi gerçekleştirecek politikaların hayata geçirilmesini beklediklerini ifade eden von der Leyen, küresel boyutta karbon vergisi ve kotaları konusunun da ele alınması için prensipte anlaşıldığını belirtti. Leyen, bu konunun da Dünya Ticaret Örgütü kapsamında ele alınarak güvenceye bağlanmasını beklediklerini dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, AB-ABD Zirvesi öncesinde Belçika Kralı Philippe ve Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile de bir araya geldi. Biden'ın Belçika ziyaretinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştireceği İsviçre'nin başkenti Cenevre'ye geçmesi bekleniyor.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Financial Times fotoğrafla algı çalışması yaptı, tepki yağdı! Erdoğan'ın danışmanı da duruma sessiz kalmadı
Financial Times fotoğrafla algı çalışması yaptı, tepki yağdı! Erdoğan'ın danışmanı da duruma sessiz kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi
Erdoğan, Biden görüşmesi başladı
Erdoğan, Biden görüşmesi başladı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Sedat Peker Bülent Turan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AB-ABD arasında ticaret ve teknoloji alanında ortak konsey kurulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 17:40:46. #1.14#

title