- ABD Başkanı Biden: "İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek"
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- ABD Başkanı Biden: "İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek"

22.01.2021 02:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 02:24

- ABD Başkanı Biden: "İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek" Başkan Biden 11 yeni başkanlık emrini imzalayarak yürürlüğe soktu ABD Başkanı Joe Biden, Başkanlık görevinin ilk gününde korona virüs salgını ile mücadele planını açıklayarak, "İşler daha iyiye gitmeden önce daha da...

- ABD Başkanı Biden: "İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek"

Başkan Biden 11 yeni başkanlık emrini imzalayarak yürürlüğe soktu

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, Başkanlık görevinin ilk gününde korona virüs salgını ile mücadele planını açıklayarak, "İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün görevi resmen devralmasının ardından Başkanlık görevinin ilk gününde korona virüs salgını ile mücadele planını açıklayarak, "İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek" dedi.

Biden, "Bu karmaşaya bir gecede girmedik ve işleri tersine çevirmemiz aylar alacak" ifadelerini kullanarak, ABD'de Covid-19'a bağlı can kaybının gelecek ay 500 bini aşacağını öne sürdü.

Covid-19 salgını ile mücadele planı doğrultusunda bir dizi kararnameye imza atan Biden, Görevdeki ilk 100 gününün ana hedefinin 100 milyon Amerikalıyı aşılatmak olduğunu aktardı.

Her eyalette felaket merkezleri kurulacak.

Biden, Federal Acil Durum Yönetim Merkezi - FEMA'nın her eyalette federal hükümete rapor vermek üzere görevlendirme yapacağını belirterek "her eyalette federal mevkide, federal hükümet ile bölgesel yönetim arasında iletişimi sağlayacak ve problem olduğunda bilmemize yarayacak bir kişi bulunacak" dedi.

Halkın güveni öncelik

Biden COVID-19 ile savaşta önceliklerinin halkın güvenini sağlamak olduğunu belirterek "bilim adamları ve sağlık uzmanları daha çok konuşacak" dedi. Biden ayrıca bu kişilerin politik ortamdan uzak özgürce çalışmaları için ortam sağlayacaklarının sözünü verdi.

Savaş zamanı önlemleri

Başkan Biden yapılacak çalışmaların savaş zamanı yapıldığı gibi olacağını belirterek "planımız tüm güç ile savaşta gösterilen çabayı göstererek sıkıntısı çekilen koruyucu ekipman, şırınga ve benzeri ürünlerin üretimini arttırmak" dedi. Savaş dediği için kendisine garip bakanlar olduğunu da söyleyen Biden "Dün gece 400 bin Amerikalı öldü. Bu İkinci Dünya Savaşından daha çok" dedi.

Biden ilk yüz gününde 100 milyon aşının da yapılacağını belirterek bunun olası olduğunu söyledi.

11 Yeni emir

Başkan Biden konuşmasının ardından 11 yeni Başkanlık Emrini imzalayarak yürürlüğe soktu.

COVID-19'a karşı önlemleri içeren yeni emirlerde Ulusal sağlık örgütleri ile yakın çalışma, kaynakların toplumun tamamına eşit dağılması için bir ekibin kurulması, İş yerleri, okullar için yeni kılavuzlar oluşturulması, korona virüsü ile ilgili ulusal veri bankasının geliştirilmesi, aşı ve malzeme üretiminin arttırılması ve Ulusal Muhafızların aşı dağıtımında kullanılması durumunda eyaletlere maddi destek verilmesi konuları yer alıyor.

Ayrıca Biden'ın imzaladığı yeni karar uyarınca tüm ulusal ve uluslararası ulaşım araçlarında maske kullanımı zorunlu hale getirilirken, yurtdışından ABD'ye gelecek yolculara negatif test sonucunu kanıtlayan belge zorunluluğu getiriliyor.

- ABD Başkanı Biden: 'İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek'
- ABD Başkanı Biden: 'İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek'
- ABD Başkanı Biden: 'İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek'
- ABD Başkanı Biden: 'İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYDIN TUNA PALABIYIKOĞLU

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