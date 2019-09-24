ABD basını: Demokratlar ABD Başkanı Trump'ı azletme sürecini başlatacak

24.09.2019 23:24

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için Demokratlar tarafından yasal sürecin başlatılacağını yazdı. Azlin gerekçesi olarak Trump'ın Ukrayna hükümetinden siyasi yardım talep etmesi gösteriliyor.

Demokrat Parti üyesi ve ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin verdiği bu kararın parti üyeleri tarafından desteklendiği belirtiliyor.

Trump, 2020'de gerçekleşecek başkanlık seçiminde karşısına çıkma ihtimali bulunan Demokrat ve Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'a karşı Ukrayna hükümetinden destek istemekle suçlanıyor.

Biden'ı Ukrayna ile görüştüğünü kabul eden Trump, bunu yasalara aykırı bir şekilde yapmadığını savunuyor.

Bugüne kadar hiçbir ABD başkanı bu şekilde azledilerek görevden alınmadı.

Trump, iddiaları kabul ederek, "Avrupa ve diğer ülkeler Ukrayna'ya yardım edene kadar bu yardımları askıda tutacağım, çünkü yardım yapmıyorlar." diye konuştu.

TALİMATI VERDİ

TrumpTwitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada"Şu anda Birleşmiş Milletler'de ülkemizi temsil ediyorum ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığım telefon görüşmesinin tamamen gizliliği kalkmış ve redaksiyondan geçmemiş dökümünün yarın yayımlanması için talimat verdim." ifadesini kullandı.

Görüşmenin dökümü yayımlanınca bunun ne kadar "dostça ve tamamen uygun bir görüşme olduğunun" görüleceğini belirten Trump, "Biden ve oğlunun aksine ortada bir baskı ve bir karşılık bekleme durumu yok. Bu olanlar, tüm zamanların en büyük ve en yok edici cadı avının devamından başka bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Öte yandan ABD medyasında çıkan haberlere göre Demokrat Partili, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ilerleyen saatlerde Trump hakkında azil soruşturması başlatılacağını açıklayacağını iddia edildi.

ABD'DE "BİDEN" İDDİALARI

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Haberde, Trump'ın, Zelenskiy'e, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki iş anlaşmalarını araştırması için avukatı Rudy Giuliani ile çalışması gerektiğini söylediği kaydedilmişti.

DEMOKRATLARLA KRİZ

Ayrıca dün ABD basınında, Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da iddia edilmişti.

Demokratlar ise iddianın doğru olması durumunda Trump'ın siyasi rakibine zarar verme peşinde olduğunu belirterek, ABD başkanına tepki gösteriyor.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğuna işaret ederek, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadesini kullanmıştı.