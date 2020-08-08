Aamir Khan kimdir? Aamir Khan filmleri nelerdir? Yeni filmi ne zaman çekilecek? Laal Singh Chaddha filmi nerede çekilecek?
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Aamir Khan kimdir? Aamir Khan filmleri nelerdir? Yeni filmi ne zaman çekilecek? Laal Singh Chaddha filmi nerede çekilecek?

Hintli oyuncu Aamir Khan oyunculuğu, yardımseverliği ve mütevazi tavırları çoğu kesim tarafından sevilmektedir. Oyuncu, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan kimdir? Aamir Khan oynadığı filmler nelerdir?

Aamir Khan kimdir? Aamir Khan filmleri nelerdir? Yeni filmi ne zaman çekilecek? Laal Singh Chaddha filmi nerede çekilecek?
08.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:12

Çektiği filmler ile akıllara kazınan Aamir Khan, pandemi nedeniyle işlediği filmi için Türkiye'ye gelecek.

AAMİR KHAN KİMDİR?

Aamir Khan oyuncu, yapımcı ve yönetmendir. Hintli oyuncu hint sinema tarihinde oldukça popüler ve başarılıdır. Hindistan Hükümeti tarafından 2003 yılında Padma Shri ve 2010 yılında Padma Bhushan olarak onurlandırılmıştır.[3] 30 Kasım 2011 de UNICEF Ulusal Barış Elçisi seçilmiştir. Ayrıca 2014 yılında 2. Kez Barış Elçisi seçilmiştir. Aamir Khan kendi film prodüksiyon şirketini kurmuştur. Sinema kariyeri boyunca birçok ödül alan başarılı oyuncu, aynı zamanda yardımsever kimliği ile tanınan Aamir Khan, Hint toplumunda bazıları politik krize dönüşmüş çeşitli sosyal problemlere çözüm aramaktadır.İlk evliliğini Reena Dutta ile 1986 yılında yapmış ve bu evliliğinden Junaid (oğlu) ve Ira(kızı) isimli iki çocuğu olmuştur. 2002 yılında boşanan Khan 2005 yılında Yönetmen Kiran Rao ile evlenmiş ve bu evliliğinden tüp bebek yolu ile Azad (oğlu) isimli çocuğu olmuştur.

Aamir Khan kimdir? Aamir Khan filmleri nelerdir? Yeni filmi ne zaman çekilecek? Laal Singh Chaddha filmi nerede çekilecek?

AAMİR KHAN OYNADIĞI FİLMLER NELERDİR?

973 - Yaadon Ki Baarat - Karakter: Young Ratan

1974 - Madhosh - Karakter:

1985 - Holi - Karakter: Madan Sharma

1988 - Qayamat Se Qayamat Tak (Kıyametin Kıyameti) - Karakter: Raj

1989 - Raakh (Küller) - Karakter: Amir Hussein

1989 - Love Love Love (Gençler Severse) - Karakter: Amit Verma

1990 - Deewana Mujh Sa Nahin (Kahır) - Karakter: Ajay Sharma

1990 - Jawani Zindabad - Karakter: Shashi Sharma

1990 - Tum Mere Ho (Sen Benimsim) - Karakter: Shiva

1990 - Dil (Kalp) - Karakter: Raja

1990 - Awwal Number (Bir Numara) - Karakter: Sunny

1991 - Afsana Pyar Ka (Efsane Aşk) - Karakter: Raj

1991 - Dil Hai Ke Manta Nahin (Kalp Anlamaz) - Karakter: Raghu Jetley

1992 - Parampara (Gelenek) - Karakter: Ranvir Prithvi Singh

1992 - Daulat Ki Jung - Karakter: Rajesh Chaudhry

2012 - Talaash (Aranıyor) - Karakter: Surjan Singh Shekhawat

2013 - Bombay Talkies - (Misafir Oyuncu) Karakter: Aamir Khan(Kendisi)

2013 - Dhoom-3 (Kargaşa) - Karakter: Sahir/ Samar

2014 - PK (Peekay) - Karakter: PK

2015 - Dil Dhadakne Do (Bırak Kalp Atsın) - Karakter: Pluto (Seslendirme)

2016 - Dangal - Karakter: Mahavir Singh Phogat

2017 - Secret Superstar (Süperstar) - Karakter: Shakti Kumar

2018 - Thugs Of Hindostan (Hindistan'ın Haydutları) - Karakter: Gurdeep (Yapım Aşamasında)

Aamir Khan kimdir? Aamir Khan filmleri nelerdir? Yeni filmi ne zaman çekilecek? Laal Singh Chaddha filmi nerede çekilecek?

AAMİR KHAN YENİ FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Son filmi 'Laal Singh Chaddha'nın Covid-19 nedeniyle Hindistan'da yarıda kalan çekimlerini tamamlamak üzere Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konuğu olarak Türkiye'ye gelmiş. Sıcakkanlı ve sempatik tavırları ile ilgi odağı olmuştu. Yeni filminin büyük bölümünü Türkiye'de çekecek Aamir Khan, yapım ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle ağustos ayında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Aamir Khan kimdir? Aamir Khan filmleri nelerdir? Yeni filmi ne zaman çekilecek? Laal Singh Chaddha filmi nerede çekilecek?

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