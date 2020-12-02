94 yıldır aynı taş değirmende öğütülen kahve, Sivas'ın vazgeçilmezi oldu

SİVAS'ta 1926 yılında Vakıflar İşhanı'nın giriş katına kurulan Talas Kahvesi'nin ürünleri, 94 yıldır aynı taş değirmende öğütülerek satılıyor. Kurulduğu günden beri aynı yerde hizmet veren Talas Kahvesi'ni dedelerinden devralan Nuri Talas, geleneği bozmadan işini sürdürüyor. Kent içinde ve diğer şehirlerde yaşayan Sivaslıların müdavimi olduğu kahve, talep üzerine yurt dışına da gönderiliyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Abdullah ve Nuri Efendi tarafından Osmanlı zamanında Han olarak kullanılan mekan, kahveci dükkanına çevrildi. Zaman içinde dükkan şehrin kahve ihtiyacını karşılayan en önemli mekan haline geldi. Kahve dükkanını dedelerinden devralan Nuri Talas geleneği hiç bozmadan aynı taş değirmende aynı lezzeti bugüne kadar taşımayı sürdürdü. Yurt dışından getirilen çekirdekler makinelerde kavrulduktan sonra soğutulup daha sonra kurulduğu ilk yıllarda kullanılmaya başlayan ve bugün de halen aktif olarak çalışan taş değirmende öğütülerek satışa sunuluyor.

'BİRİ TAM KIVAMINDA KAVURUYOR, DİĞERİ TAM KIVAMINDA ÖĞÜTÜYOR'İşletmelerinin kurulduğu tarihin Cumhuriyetin ilk yıllarına dayandığını söyleyen ve babasının doğum tarihini kuruluş yılı olarak belirleyen Nuri Talas (60), "Burası, Cumhuriyetin ilk yıllarında Abdullah ve Nuri Efendi tarafından kurularak o günden bugüne devam eden bir işletme. Biz 1926 diye bir rakam söyledik. Yılını öyle tayin ettik fakat, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kesin bir tarih yok. Şu anda Osmanlı'nın son dönem yapısındayız. Burası Osmanlı zamanında han olarak kullanılmış. Bulunduğumuz yer ise Osmanlı zamanında bineklerini bağladıkları yermiş. Cumhuriyetin ilk yıllarında buralar iş yerlerine çevriliyor. O günden bugüne burada Türk kahvesi yapılıyor. Kullandığımız kavurma makinesi o yıllardan dedelerimin babalarımın kullandığı makine. Kahveye öğüttüğümüz değirmen ise yine aynı şekilde o yıllardan itibaren kullanılan değirmen. Birinin son derece kaliteli çeliği var. Kahveyi tam kıvamında kavuruyor. Bir diğeri ise taş olduğu için kahveyi yine tam kıvamında öğütüyor. İstediğimiz verimi alıyoruz. Zamanla sürtünen taşın dişleri düzleşiyor. Biz taşın kontrollerini sağlayıp tekrar çekiçle dişlerini onarıyoruz" diye konuştu.'KAHVE, BENİM EVLADIM GİBİ'Dükkanı 20'li yaşlarda aldıktan sonra markasını tescillettiğini anlatan Talas, şöyle konuştu: "Kahve benim hücrelerime işlemiş. Evladım gibi. Satmasını da seviyorum içmesini de. Sivas'a gelip kahvemizin lezzetini alan müşterilerimiz telefon aracılığıyla sipariş veriyorlar. Türkiye'nin birçok yerinden böyle istekler oluyor. Oğlum bir internet sitesi kurdu. Oradan ülkenin tüm isteklerini karşılamaya çalışıyor. Yabancı ülkede yaşayan vatandaşlarımız da var. Onların çok yoğun istekleri var. Her yıl buraya geldiklerinde bizler kahveyi vakumlayarak en uzun kullanabilecekleri süreyi hesap ederek paketliyoruz. Çok ciddi miktarlarda alıp yurt dışına götürüyorlar ve oradaki insanlara alıştırdıklarını söylüyorlar."3 çocuk sahibi olan Nuri Talas severek yaptığı işini kendisinden sonra çocuklarının devam ettireceğini söyledi.

Uzun yıllardır Talas Kahvesi müşterisi olan Güler Demirok (65) ise kalite ve tadından çok memnun olduklarını belirterek, "40 yıldır kahvelerimizi Talas'tan alıyoruz. Fevkalade, kahveleri zevkle içiyoruz. Kahve almak isteyen mutlaka Talas'a gelsin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN