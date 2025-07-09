9 TEMMUZ NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

9 Temmuz tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 9 Temmuz tarihinin tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 9 Temmuz tarihinde neler oldu? 9 Temmuz dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 9 Temmuz tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

9 TEMMUZ NE GÜNÜ?

9 Temmuz, Dünya Şekerli Kurabiye Günü kapsamında dünyanın dört bir yanında kurabiye severler tarafından tatlı bir heyecanla kutlandı. Her yıl aynı tarihte kutlanan bu özel gün, rengârenk süslemeleriyle dikkat çeken şekerli kurabiyelere dikkat çekmeyi amaçlıyor.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

455 - Avitus, Batı Roma İmparatoru oldu.

1816 - Arjantin, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı.

1850 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Zachary Taylor öldü, yerine Millard Fillmore 13. Başkan oldu.

1918 - Nashville'de (Tennessee) iki tren çarpıştı: 101 kişi öldü, 171 kişi yaralandı.

1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın görevine son verildiği hakkında Harbiye Nezareti genelgesi yayınlandı.

1922 - Johnny Weissmüller, 100 m serbest stil yüzmede dünya rekoru kırdı: 58.6 saniye.

Bugün ne günü

1943 - II. Dünya Savaşı: Müttefikler, Husky Harekâtı'nı başlatarak Sicilya'nın güneydoğu sahillerini işgal etti.

1944 - II. Dünya Savaşı: Amerikalılar Japonya'ya ait Saipan adasını ele geçirdiler.

1951 - Amerikalı dedektif romanları yazarı Dashiell Hammett, (Malta Şahini vb.), anti-komünist soruşturmalarda ifade vermeyi reddettiği için altı ay hapse mahkûm oldu.

1952 - Türkiye'de ilk televizyon yayınları, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.

1961 - 1961 Anayasası, halk oylaması sonucunda yüzde 61,5 "evet" oyuyla kabul edildi.

1982 - Boeing 727 tipi bir yolcu uçağı, Louisiana eyaletindeki Kenner şehrine düştü: Uçaktaki 146 kişi ve yerdeki 8 kişi öldü.

1991 - Güney Afrika, 30 yıl aradan sonra Olimpiyatlara tekrar kabul edildi.

1993 - Şair ve ressam Metin Altıok, 2 Temmuz'daki Sivas Katliamı'ndan ağır yaralı olarak kurtuldu. Ancak komadan çıkamayarak Ankara'da tedavi gördüğü hastanede öldü.

Tarihte bugün ne oldu

1997 - İstanbul Beykent Üniversitesi kuruldu.

1997 - Çankaya Üniversitesi kuruldu.

1998 - İstanbul Mısır Çarşısı'nda meydana gelen patlamada; biri turist, 2'si çocuk, 7 kişi öldü. 7'si yabancı uyruklu 120 kişi de yaralandı.

2002 - Afrika Birliği Örgütü dağıldı ve yeniden yapılanarak Afrika Birliği adını aldı.

2002 - Hüsamettin Özkan'dan boşalan Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı'na Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel atandı. Devlet Bakanlıklarına Tayfun İçli ve Zeki Sezer, Kültür Bakanlığı'na ise Suat Çağlayan atandı.

2006 - FIFA Dünya Kupası'nı, Berlin'de Fransa'yı normal süresi 1-1 biten maçta, penaltılarla 5-4 mağlup eden İtalya kazandı.

2006 - Airbus A310 tipi bir yolcu uçağı, 200 yolcusuyla İrkutsk (Sibirya) havaalanına inişte pistten çıktı: 122 kişi öldü.

2008 - ABD İstanbul Başkonsolosluğu Saldırısı: ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na yönelik saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi ile 3 polis öldü.

2011 - Güney Sudan bağımsızlığını ilan etti.

2013 - Diyanet Radyo yayın hayatına başladı.