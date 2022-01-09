9 Ocak Pazar 2022 korona tablosu... Bugünkü covid vaka sayısı açıklandı mı? 9 Ocak koronavirüs omicrondan kaç kişi öldü?

Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 9 Ocak Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı! Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

9 OCAK 2022 PAZAR KORONAVİRÜS TABLOSU

9 Ocak verileri henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı'nın sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

8 Ocak Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı. Verilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dünkü 8 Ocak tablosu şu şekilde:

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre yükseldi. 8 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 66 bin 237 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 157'den 141'e düştü. İyileşen hasta sayısı 34 bin 592 olurken toplam 418 bin 264 PCR testi yapıldı.

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 9 Ocak Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYIN!

HAFTALIK COVİD-19 TABLOSU

Bu haftaki Covid-19 tablosu bu şekildedir;

9 OCAK PAZAR KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

9 Ocak korona tablosu aççıklandı. Detaylar aşağıdaki gibidir.

9 OCAK PAZAR KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

9 Ocak Pazar günü 406.796 kişiye test uygulanmıştır.

9 OCAK PAZAR GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

9 Ocak Pazar 406.796 kişiye uygulanan testten 63.214 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

9 OCAK PAZAR KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

9 Ocak Pazar günü 157 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

9 OCAK PAZAR KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

9 Ocak Pazar günü 29.197 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI!

GÜN, GÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

2022 OCAK COVID 19 VAKA SAYISI

1 Ocak hasta, 145 vefat, 36.731 vaka

3 Ocak hasta, 160 vefat, 44.869 vaka

4 Ocak hasta, 137 vefat, 54.724 vaka

5 Ocak hasta, 143 vefat, 66.467 vaka

6 Ocak hasta, 156 vefat, 68.413 vaka

7 Ocak hasta, 157 vefat, 63.214 vaka

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet