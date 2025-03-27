9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor? İdari izin özel sektörü kapsar mı?

2025 yılı Ramazan Bayramı yaklaşırken, tatil süresine dair yapılan yeni düzenlemeler vatandaşların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatıldığı resmen duyuruldu. Bu kararın ardından milyonlarca kişi, "Bu 9 günlük bayram tatili kimleri kapsayacak, kimler bu uzun tatilden faydalanabilecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle kamu kurumlarında çalışan memurlar, bu kararın doğrudan muhatabı konumunda. Peki, 9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor? Kamuve özel sektör çalışanları için bayram tatili kaç gün? İşte, merak edilen o soruların yanıtları…

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar ve devlet personeli için 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihleri idari izin kapsamına alındı. Bu durumda, arefe günü olan 29 Mart Cumartesi ile birlikte tatil, 28 Mart Cuma mesai bitiminde başlayacak ve 6 Nisan Pazar akşamı sona erecek. Yani kamu çalışanları için toplamda 9 günlük resmi ve idari tatil uygulanacak.

9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor

Özel sektör çalışanları içinse bu uygulama zorunlu değil. Tatil süresi, çalışılan kurumun politikalarına bağlı olarak sadece resmi bayram günlerini (30-31 Mart ve 1 Nisan) kapsayabilir. Ancak bazı özel kuruluşlar, kamuya paralel şekilde ek izinler vererek tatil süresini uzatabiliyor.

İdari izin özel sektörü kapsar mı

Öğrenciler için de bu tarihler ara tatil haftası ile örtüştüğü için, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, öğrenciler de 29 Mart - 6 Nisan 2025 tarihleri arasında 9 gün tatil yapacak.