8 Temmuz Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 8 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Temmuz'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? ARNAVUTKÖY ilçesi, 08 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BEREN sk/ BAKLALI mah ALAYBEYİ, TERKOS-KARABURUN sk/ DURUSU mah DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DİLŞAT, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, HAMİT ONBAŞI, KRAL, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÖZLÜ sk/ KARABURUN mah MEYDAN , TERKOS-KARABURUN sk/ TAYAKADIN mah ACAR, AKYEL, BEYHAN, BEYZA, BEŞVANA, KARACA, KEBİR, MURAT, MUSA AVCI , SERHAN, SEVİM, SİNEM, TAYAKADIN-TERKOS sk/ TERKOS mah DURUSU-YENİKÖY, ŞABANAĞA sk/ YENİKÖY mah ACARER, ACARKAN, AKDAMLA, ALAGEYİK, ALTAY, ARSLAN, ASMA, ATLAS, ATMACA, AYDEDE, BAHADIR, BALİBEY , BEYAZ LALE, BEYLİKOVA, BILDIRCIN, CABİR ALİ , CANDAN, CEVAHİR, DAR, DENİZ, DERYA, DOĞUŞ, DURUSU-YENİKÖY, DİKKAYA, ECE, EKİM, FERHAT TOKER, FINDIK, FIRINCI CEMAL, GELİNCİK, GÖKALP, GÜMÜŞ, GÜRGENLİK, GÜVERCİN, HİDAYET, HİLİM, KANARYA, KAPLAN, KARAAĞAÇ, KAYA, KAYIN, KINALIKUZU, KIRMIZI KARANFİL, KIRMIZI LALE, KUBİLAY, KUĞU, KİRAZLI, LALAPAŞA, LALEZADE, LERZAN, LEYLEK, MADEN YOLU, MARTI, MİMOZA, NAR, NASİP, NAZ, NAZİK, NEŞE, NURTEPE, OKUR, ORKİDE, ORMANCI, PALAMUT, PANAYIR, PELİKAN, PEMBE GÜL, PEMBE KARANFİL, POYRAZ, REYYAN, RÜZGARLI, SAHİL, SAKA, SARI KARANFİL, SARI LALE, SARIGÜL, SEDEF, SELVİ, SULTAN, SÖĞÜT, SÜLÜN, TALATPAŞA, TAŞELİ, TEVFİKAĞA, ULUÇAY, UZAK ÇEŞME, VEZİR, YENİKÖY, YILMAZ, YÜKSEL, ZİRVE, ÇULLUK, ÖZGÜRLÜK, ÖZYUVA, ÜZÜMLÜ, İĞDE, İŞLER, ŞAFAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547326) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ANDIZ, BEGÜM, DİLDAR, ENVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, SELÇUKLU, TAHSİN, TÜLAY, ZARA, ÖZBİL, İSTİKBAL sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah EBUSUUD sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548732) AVCILAR ilçesi, 08 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÖÇER, KAYALI, KIRBAÇ, MEŞRUTİYET, ORUÇ, SAKA sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545495) - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-137, G-139, G-153, G-155, G-403, G-603, G-604, G-606, G-607, G-608, G-609, G-610, G-611, G-612, G-614, G-615, G-616, G-617, G-739, G-752, G-771, TEVFİK FİKRET sk// 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547851) - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah TEVFİK FİKRET CADDESİ 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547852) - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-858 sk// ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1571., 3031., ALKOP, UĞUR MUMCU sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547117) BAĞCILAR ilçesi, 08 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2172. sk// ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 47., 51., 51/1., 52., 53., ATATÜRK, İSTANBUL sk/ FEVZİ ÇAKMAK mah 1101., 1102., 1103., 1105., 1108., FEVZİ ÇAKMAK, İSTANBUL sk/ MİMAR SİNAN mah 74., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 89., 90., 91., 92., SELİMİYE, İSTANBUL sk/ NAMIK KEMAL mah 39., 40., İSTANBUL sk/ YAVUZ SELİM mah İSTANBUL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548603) BEYLİKDÜZÜ ilçesi, 08 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, ARI, ARZU, BOZKIR, CENGİZ TOPEL, DAĞLAR, DURUSU, FURKAN, GÜNDOĞDU, GÜNGÖR, GÜRPINAR, HATİP, HİLAL, KARAYEL, KEMAL PAŞA, SOHBET, TAMURE, YASEMİN, ÖYKÜ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549646) BÜYÜKÇEKMECE ilçesi, 08 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TARLAKUŞU sk/ HÜRRİYET mah AKINCILAR, AKPINAR 1, AKSU, AKSUNGUR, AKYAR, AKÇAY, AKŞAM, ASLIHAN, ATATÜRK 2, ATMACA 2, AYDINALP, BAŞAK 2, BÜLBÜL, BÜLBÜLLÜ ÇIKMAZI, BİRUNİ, DALBUDAK, DALGIÇ, DALYAN, DARYOL, DEDE EFENDİ, DEFİNE 1, DEMİR, DERGAH, DERMAN, DEVİR, DEĞİRMEN 3, DOKUZEYLÜL, DOLAPÇILAR, DOLUNAY, DOĞANTEPE, DOĞRAMACI, DÖNER, DÖRTYOL, DÜĞÜN, DİLARA, DİLAVER, DİNÇ, DİVİTÇİ, EĞİTİM, GÜL, GÜLHANIM, HANIMAĞA, HAVUZ, HAVUZALTI, KAVAK, KIRLANGIÇ 2, LALE 3, MİLLET, OKUL 2 ÇIKMAZI, REÇİNE, TAN, ÇAM, ÇATALCA YOLU, ÇEŞMEYOLU, İSTİKLAL, ŞAİR, ŞEHİT, ŞİRİN sk/ MURAT ÇESME mah HÜNKARTEPE sk/ MİMAR SİNAN MERKEZ mah TECİMEN SİTESİ, ÇATALCA YOLU, ÇEŞNİCİ, İÇEL sk/ SİNANOBA mah İBRAHİMZADE sk/ TÜRKOBA mah ESKİ ÇATALCA YOLU sk/ ULUS mah AKASYA 1, AKSEDİR, ATATÜRK 2, AYAYDIN, AÇELYA, BANUHAN, BAYRAK, BELEDİYEALTI, BEYAZGÜL, BEŞİR, BOZKIR 1, CEVİZLİK, CEYLAN 4, DEMİRALP, DOĞAN, DOĞANAY, ERGUN, ERGUVAN 3, ESNAF, FATİH 2, FENERYOLU, FUNDA 3, GEDİZ 1, GELİNCİK 2, GEMİCİ, GEYİK, GONCAGÜL, GÖKALP, GÖKÇE 2, GÖRGÜLÜ, GÜLCİHAN, GÜLDEREN, GÜLER, GÜLTEKİN, GÜLÜM, GÜLİSTAN 2, GÜMÜŞ, GÜNEY 1, GÜNNUR, GÜRBÜZ, GÜVEN 3, GÜZELYALI, HANIMELİ, HAVUZALTI, IŞIK 1, IŞIL 2, KADER 1, KADIRGA LİMAN, KADİFE, KAKTÜS, KANARYA 3, KAPLAN, KAPTAN 2, KARAGÜL, KARINCA, KAYA, KELEBEK, KEMER 1, KERVAN, KISMET, KONAK 2, KORU, KRİZANTEM 1, KUMRU 1, KUZULU, KÖMÜRCÜLER, KÜLTÜR, LEYLAK 6, LEYLEK, MANOLYA 2, MANİ, MEHTAP 1, MELEK, MENEKŞE, MENGENE, MERAL, MERCAN 2, MERİÇ, MESK 02:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547952) - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEĞİRMEN 3, DÖRTYOL, DİLARA, İSTİKLAL sk/ SİNANOBA mah İBRAHİMZADE sk/ ULUS mah IŞIK 1, MUSTAFA KEMAL 1, İKBAL, İLHAN, İLKAY, İLKBAHAR, İLKER, İLİM, İMAR, İNCE, İNCEBEL, İNCİ, İPEK 2, İRFAN, İSMETPAŞA, İSTİKLAL sk 09:00-13:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547974) - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TARLAKUŞU sk/ HÜRRİYET mah AKINCILAR, AKPINAR 1, AKSU, AKSUNGUR, AKYAR, AKÇAY, AKŞAM, ASLIHAN, ATATÜRK 2, ATMACA 2, AYDINALP, BAŞAK 2, BÜLBÜL, BÜLBÜLLÜ ÇIKMAZI, BİRUNİ, DALBUDAK, DALGIÇ, DALYAN, DARYOL, DEDE EFENDİ, DEFİNE 1, DEMİR, DERGAH, DERMAN, DEVİR, DEĞİRMEN 3, DOKUZEYLÜL, DOLAPÇILAR, DOLUNAY, DOĞANTEPE, DOĞRAMACI, DÖNER, DÖRTYOL, DÜĞÜN, DİLARA, DİLAVER, DİNÇ, DİVİTÇİ, EĞİTİM, GÜL, GÜLHANIM, HANIMAĞA, HAVUZ, HAVUZALTI, KAVAK, KIRLANGIÇ 2, LALE 3, MİLLET, OKUL 2 ÇIKMAZI, REÇİNE, TAN, ÇAM, ÇATALCA YOLU, ÇEŞMEYOLU, İSTİKLAL, ŞAİR, ŞEHİT, ŞİRİN sk/ MURAT ÇESME mah HÜNKARTEPE sk/ MİMAR SİNAN MERKEZ mah TECİMEN SİTESİ, ÇATALCA YOLU, ÇEŞNİCİ, İÇEL sk/ SİNANOBA mah İBRAHİMZADE sk/ TÜRKOBA mah ESKİ ÇATALCA YOLU sk/ ULUS mah AKASYA 1, AKSEDİR, ATATÜRK 2, AYAYDIN, AÇELYA, BANUHAN, BAYRAK, BELEDİYEALTI, BEYAZGÜL, BEŞİR, BOZKIR 1, CEVİZLİK, CEYLAN 4, DEMİRALP, DOĞAN, DOĞANAY, ERGUN, ERGUVAN 3, ESNAF, FATİH 2, FENERYOLU, FUNDA 3, GEDİZ 1, GELİNCİK 2, GEMİCİ, GEYİK, GONCAGÜL, GÖKALP, GÖKÇE 2, GÖRGÜLÜ, GÜLCİHAN, GÜLDEREN, GÜLER, GÜLTEKİN, GÜLÜM, GÜLİSTAN 2, GÜMÜŞ, GÜNEY 1, GÜNNUR, GÜRBÜZ, GÜVEN 3, GÜZELYALI, HANIMELİ, HAVUZALTI, IŞIK 1, IŞIL 2, KADER 1, KADIRGA LİMAN, KADİFE, KAKTÜS, KANARYA 3, KAPLAN, KAPTAN 2, KARAGÜL, KARINCA, KAYA, KELEBEK, KEMER 1, KERVAN, KISMET, KONAK 2, KORU, KRİZANTEM 1, KUMRU 1, KUZULU, KÖMÜRCÜLER, KÜLTÜR, LEYLAK 6, LEYLEK, MANOLYA 2, MANİ, MEHTAP 1, MELEK, MENEKŞE, MENGENE, MERAL, MERCAN 2, MERİÇ, MESK 02:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547941) ÇATALCA ilçesi, 08 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-NAKKAŞ mah ALACA, ALİ RIZA EFENDİ, AYŞULE, BARIŞ, COŞKUNDERE, DERİNDERE, DESEN, ESKİCİ BABA, EYÜP PEHLİVAN, GÜNDOĞUŞU, HACI TEVFİK, HARMANLIKLAR, HÜRREM, KOŞUYOLU, MASLAK, NAKKAŞ, OTLUK, PAŞAÇAYIRI, RÜYA, SADIK ONBAŞI, TEKİN, VURAL, YAZLIK, ZEYREK, ÇANGIR, ÇARŞI, ÇETİNER, ÖRENBAYIRI sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548301) ESENLER ilçesi, 08 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201., 202., 203., 205., 206., ÇİNÇİN DERE sk/ MENDERES mah 330., 331., 358., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk/ NİNE HATUN mah 146., 174., 175., 176., 177., ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547139) ESENYURT ilçesi, 08 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 378. sk/ İNÖNÜ mah 340., 354., 355., 366., 367., 368., 372. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549457) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALBATROS, BALIKÇIL, FLAMİNGO, KELEBEK, KOTA, NAZ, TEPE, YAPRAK, YEŞİLDİREK, ÇAKIL, ÇALIKUŞU, ÇİSE, İLKYAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549682) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah YAĞMUR, ÇİSE sk/ NECİP FAZIL KISAKÜREK mah AHU, ALİ RIZA BEY, AYÇA, BELEN, NEHİR, ÇAĞLA, ÇAĞLAYAN, ÖZGÜR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549685) EYÜPSULTAN ilçesi, 08 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ABDİAĞA, BOŞNAK HIDIRBEY, BOŞNAK HÜSEYİN, HAVUZBAŞI ÇEŞME, KURU GIDA 12., MAZHARBEY, NUMAN EFENDİ, PALABIYIK, PAŞA BABA, REŞADİYE, RÜSTEM ÇIKMAZI, ZÜLFİKAR, İMAM RÜSTEM sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2522933) FATİH ilçesi, 08 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk/ HIRKA-İ ŞERİF mah ADNAN MENDERES VATAN, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, HÜRREM ÇAVUŞ, KEÇECİ ÇEŞMESİ, KEÇECİ ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 3. ÇIKMAZI, KEÇECİLER, KUYULU TÜRBE ÇIKMAZI, MELEK HOCA, NİKAH, TÜRKMEN ÇIKMAZI, YENİ BAHÇE, ÖZTAN sk/ KARAGÜMRÜK mah ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ ÇIKMAZI, ÖZTAN sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548878) GAZİOSMANPAŞA ilçesi, 08 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 560/1., 561., 561/1., 561/2., 561/3., 606., 607., 607/1., 607/2., 607/3., 608., ABDİ İPEKÇİ, KEMALPAŞA sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549558) - İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1128., 1137., 1141., 1142., 1143., 1144., 1166., 1171., 1172., 1173., 1174., 1175., 1176., 1177., 1178., 1180., 1180/1., 1212., ERTUĞRUL GAZİ, MENDERES sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549562) GÜNGÖREN ilçesi, 08 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah ESKİ LONDRA ASFALTI sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549621) - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah MURATEFENDİ sk// GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, IHLAMUR, KİRAZ, MEHMET AKİF ERSOY, SEDİR, YÜKSEL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549619) KAĞITHANE ilçesi, 08 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DAVUTPAŞA, DESTAN, DESTE, DUMLUPINAR, DURAN, GÖNÜL, GÜN, HASBAHÇE, HAVUZLAR, KARAMEŞE, KAYALAR, KAĞITHANE, KEMERBURGAZ, SERPİL, SEVAL, SEVİL, TANEGÜL sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549714) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AKSEV, ASAF, BİNNUR, CAN, CİHAD, CİHAN, DİLEK, MURAT, NATO, OĞUZELİ, SİTE, YAYINCILAR, YILDIZ, ZÜHRE, ÇALIŞKAN, ÇAMLIBEL, ÇARIKÇI, ÇAVDAR, ÇELİKAY, ÇINARLI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548772) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ASAF, CESUR, CEVHER, CİHANGİR, DOĞAN, DÖNENCE, KAĞITHANE BARBAROS, ÇALIŞKAN, ÇAMÖZÜ, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, İBNİ SİNA sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548764) KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, 08 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., OKTAY, ŞEFTALİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545685) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah DEVE KUŞU sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548800) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KAMELYA sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549738) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 3., KAMELYA, MANOLYA ÇIKMAZI sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549753) SARIYER ilçesi, 08 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DÖNENCE, VOLKAN, YEŞİLAY sk/ TARABYA mah ÖZ GÜL sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549642) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHÇEKÖY sk/ PTT EVLERİ mah BAHÇEKÖY, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KIRMIZIGÜL, MANOLYA ÇİÇEĞİ, ZERDALİ ÇIKMAZI, ÇUKUR ÇİMEN, ŞEHİT SEDAT BAKACAK sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549809) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AYAZ, DARÜŞŞAFAKA, HARPUT ÇIKMAZI sk/ ÇAMLITEPE mah AKGÜN, AYAZ, AĞAÇ, DİNÇ, EVİM, YENER, ZAP SUYU, ÇABA, ÇAMLI ÇIKMAZI, ÇAYIRYOLU, İLHAN sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548863) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AKARSU, AYDIN, BUDAK ÖZÜ, DENİZ., ERCİYES, MUHTAR, RÜZGARGÜLÜ, YUMAK sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548864) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKGÜL, ALPARSLAN, ARABAYOLU, BAYRAK, DUYGU, GÜLCE, PROF. DR. AYKUT BARKA, SEFARET, TABYALAR, ÜLKER, ŞİRİNOĞLU sk/ TARABYA mah ARABAYOLU sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550555) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah ATABEY., DOĞANYOL, EKİCİLER, FIRAT., KELEBEK., TARAKÇI sk 16:02-19:02 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550554) SİLİVRİ ilçesi, 08 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, BEŞİKDÜZÜ, BULANCAK, CAHİT ARF, EKBER, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÖLYAKA, GÜLDEREN, GÜVENEL ÇIKMAZI, GÜÇLÜKONAK, HAYDARPAŞA, HIZIRREİS, LÜFER, MEDENİYET, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, SULUSARAY, SİVEREK, TOPRAKBASTI, TOPÇAM, TÜZÜN ÇIKMAZI, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEGANE, ZAĞNOSPAŞA, ÇANAKKALE, ÖZALP sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547089) - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah İNCİRLİK, ŞÜKRÜ, ŞEMDİN sk/ BEYCİLER mah VİRAN sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550323) ŞİŞLİ ilçesi, 08 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİYE, BOSTAN, BRONZ, TEŞVİKİYE sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546434) - İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİYE, MAÇKA, TEŞVİKİYE sk/ TEŞVİKİYE mah HÜSREV GEREDE, TEŞVİKİYE sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546436) SULTANGAZİ ilçesi, 08 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBULSULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2217., 2240., 2241., 2242., 2243., 2245., 2246., 2247., 2248., F, G, ORHAN GAZİ sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546943) ZEYTİNBURNU ilçesi, 08 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BALIKLI ÇIRPICI YOLU sk/ TELSİZ mah 85/10., 85/4., 85/4A, 85/4B, 85/4C, 85/4E, 85/5., 85/6., 85/7., 85/9., AKASYA, BALIKLI YOL, DURSUN KILIÇ, LALE, LEYLAK, MANOLYA, SÜLÜN, ÇİĞDEM, İMDAT TORAMAN sk 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550541) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4., G/5., G/6., G/7., G/8., MEVLANA, ŞEHİT ERKAN ALYANAK sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550571) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BALIKLI ÇIRPICI YOLU sk/ TELSİZ mah 320., 85/4., 85/4C, 85/4D, 85/4E, ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI YOL, DURSUN KILIÇ, ERGUVAN, FESLEĞEN, GELİNCİK, GÜL, LALE, MENEKŞE, NİLÜFER, ORKİDE, İMDAT TORAMAN sk 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550566) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 74., 74/3. ARA sk/ YEŞİLTEPE mah 265., 266., 267., 53/1., 53/2., 53/5., 57/1., 57/3., 57/A, 57/B, 74., AHMET KAMBUR sk 16:30-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550568) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BALIKLI ÇIRPICI YOLU, BLOK İÇİ, G/13., G/18., G/19., G/20., G/21., G/22., G/22/2., G/23., G/25., G/26., G/26/1., G/27., G/29., G/31., G/33., G/35., G/36., G/37., G/37/1., G/38., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, HALİL DİNÇER sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550573) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah SEYİTNİZAM sk/ SEYİTNİZAM mah BALIKLI SEYİTNİZAM YOLU, GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, SEYİTNİZAM, YUNUS EMRE sk/ TELSİZ mah 101., ASIM KAZANCIGİL, DEFNE, DURSUN KILIÇ, GÜL, KARDELEN, MENEKŞE, ORKİDE, SEYİTNİZAM, İMDAT TORAMAN sk 05:00-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550574) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BALIKLI ÇIRPICI YOLU sk/ TELSİZ mah 85/4., 85/4C, 85/4E, BALIKLI YOL sk 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550567)