8 Mayıs Perşembe az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DAKİKA deprem listesi!

8 Mayıs 2025 Perşembe günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü az önce İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? (SON DAKİKA)

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaştığı verilere göre, İstanbul merkezli ya da İstanbul'da hissedilecek şiddette herhangi bir deprem bugün gerçekleşmemiştir. "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusuna dair paylaşılan resmi raporlarda, şehir sınırları içinde sarsıntı kaydedilmemiştir.

Ancak Marmara Denizi açıklarında zaman zaman küçük çaplı depremler yaşanmaktadır. 6 Mayıs 2025 tarihinde, İstanbul'un batısında yer alan Büyükçekmece'ye yakın bir bölgede, Marmara Denizi içerisinde 2.1 büyüklüğünde hafif bir sarsıntı kaydedilmiştir. Bu deprem, İstanbul'da yaşayanların büyük çoğunluğu tarafından hissedilmemiştir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler