8 BİN GENCİN KATILDIĞI TÜRKİYE'NİN 'GENÇLERİ ARAŞTIRMASI'NIN SONUÇLARI
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8 BİN GENCİN KATILDIĞI TÜRKİYE'NİN 'GENÇLERİ ARAŞTIRMASI'NIN SONUÇLARI

8 BİN GENCİN KATILDIĞI TÜRKİYE'NİN 'GENÇLERİ ARAŞTIRMASI'NIN SONUÇLARI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen Türkiye Gençlik Zirvesi ve Türkiye'nin Gençleri 2020 Araştırması sonuçlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

TÜRKİYE Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen Türkiye Gençlik Zirvesi ve Türkiye'nin Gençleri 2020 Araştırması sonuçlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Şişli'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, TGSP Başkanı Ömer Faruk Terzi, TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç katıldı. Toplantıda 12 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye Gençlik Zirvesi'nin duyurusu yapıldı. Ardından Türkiye 15-30 yaş aralığında 8 bin gencin katılımıyla yapılan Türkiye'nin Gençleri Araştırması'nın sonuçları açıkladı. 

"MAKSADIMIZ GENÇLİKLE ALAKALI KİM VARSA, KİM İLGİLENİYORSA, ONLARI BİR ARAYA GETİRMEK"

TGSP Başkanı Ömer Faruk Terzi, 12 Temmuz'da saat 13.30'da Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ni yapacaklarını belirterek, "Zirvede maksadımız gençlikle alakalı kim varsa, kim ilgileniyorsa, onları bir araya getirmek. Yalnızca gençleri bir araya getirmek değil. Gençlerde olacak, işin içerisinde politika yapıcılar, bürokratlar, siyasiler bu alanda çalışma yapan akademisyenler, STK'lar, gençlik STK'ları, gençliğe dönük iş dünyasından üretim yapanlara varıncaya kadar toplumun her kesiminden, medyadan, sporcusundan sanatçısına varıncaya kadar çok geniş bir kitleyi bir araya getireceğiz" dedi. 

GENÇLERİN YĞZDE 40'I MUTLU YÜZDE 27'Sİ MUTSUZ TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç, 15-30 yaş arasındaki gençlerle yapılan 9 ayrı başlıktaki araştırma hakkında bilgi vererek, "Mutluluk düzeyini ölçmeye çalıştık gençlerin. 'Mutluyum' ve 'çok mutluyum' gibi olumlu değerlerin yüzdelik toplamı yüzde 40 iken, 'mutlu değilim' ve 'hiç mutlu değilim' olumsuz değerler toplamı yüzde 27 oranında çıktı. Mutluluk nedenlerinde gençler aile hayatını ve sağlığı ön plana çıkarırken, mutsuzluk nedenleri arasında ekonomik durum, gelecek kaygısı ve  pandemi başlığı öne çıktı. Türkiye'nin gençleri ile Türkiye'nin problemleri arasında kısmen fark var. Gençlerin problemlerinde gelecek kaygısı yine ön planda, eğitim zaten bütün saha çalışmalarının zaten değişmez verisi ve geçim sıkıntısı öne çıkarken, Türkiye'nin problemlerinde de ekonomi, eğitim işsizlik… Burada eski klasik anketlere göre bir fark var; o da terörün artık ön planda yer almayışı. Gençlerin hiçbir spor dalıyla ilgilenmeme oranı yüzde 30 yani her 3 gençten biri bir spor dalıyla kesinlikle ilgilenmemektedir. Her 4 gençten biri de beden kitle indeksine göre ideal kilonun üzerinde tespit edildi. Birbirini destekleyen bir veri olarak bizim için önemli. Ekonomik durumdan memnuniyet oranlarında olumsuz değerler yüzde 37 olumlu değerler yüzde 25 oranında çıkmıştır. Ekonomik memnuniyetin kaynakları aile ekonomik durumu önümüze çıkmışken, ekonomik memnuniyetsizliğin kaynağı da hayatın pahalılaşması ön planda durmuştur. Gençlerin yüzde 38'i yurtdışına çıkmak istemektedir, her 10 gençten 4'ü yurtdışına çıkmak istiyorlar. Gitmek istedikleri ülkelerde ABD ve Almanya ön planda çıkmaktadır" dedi. 

"TÜRKİYE'DE GENÇLERİN YÜZDE 70'İ KENDİLERİNE DEĞER VERİLMEDİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEDİR"

Özdinç, yine araştırma sonuçlarıyla ilgili, "Gençlerin yüzde 53'ü hiçbir yere yakın hissetmediğini söylerken, yüzde 25'i sağ siyasi görüşe, yüzde 21'i ise sol siyasi görüşe kendini yakın hissetmektedir. Ama yüzde 53'ü de artık bu iki kutuplu siyasi ayrımdan kendini geri tutmaktadır. Siyasi duruş hususunda ise yine bir önceki anketimizle paralel Atatürkçülük yer alırken, ikincisi 'hiçbir kavram beni ifade etmemektedir' olurken, üçüncüde milliyetçilik ön plana çıkmaktadır. Dindarlık oranlarını da sorduk 'ben dindarım' veya 'çok dindarım' diyenler yüzde 50 civarındadır, 'ne dindarım ne değilim' diyenler yüzde 35 civarındadır, dindar olmadığını belirtenlerde yüzde 15 civarındadır kendi ifadelerine göre. Gençlerin rol modeli olarak ön plana çıkan isimleri sizinle paylaşabilirim. Birincisi Recep Tayyip Erdoğan, ikincisi Elon Musk, üçüncüsü Ekrem İmamoğlu olarak karşımıza çıkıyor. Kadın rol model olarak da Müge Anlı ve Meral Akşener olarak karşımızdalar. İyi yaşam indeksini çalışmamızda inceledik. Geçlerin tatmin oranın en fazla olduğu konuların başında sağlık ve aile hayatı ön plana çıkarken, tatmini en düşük konu ise ekonomik durumdur. Yine üzerinde durulması gereken bir konu Türkiye'de gençlerin yüzde 70'i kendilerine değer verilmediğini düşünmektedirler. Gençlere hizmet eden STK'lar hangileridir diye sorduğumuzda Türk Eğitim Vakfı, TÜRGEV, AHBAP ön plana çıkmıştır. En güvenilir kurumlar başlığımızda da 'hangi kurumları güvenilir buluyorsunuz?' sorusuna her 10 gençten 3'ü hiçbir kuruma güvenmediğini ifade etmektedir. Ama güvenilen kurumlar arasında birinci sırada Cumhurbaşkanlığı, ikincisinde ordu, üçüncüsünde de polis olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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8 BİN GENCİN KATILDIĞI TÜRKİYE'NİN 'GENÇLERİ ARAŞTIRMASI'NIN SONUÇLARI - Haberler
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