72 YAŞINDAKİ HASTANIN UYLUĞUNDAN 5 KİLO TÜMÖR ÇIKTI

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatla Nazmiye Aydın'ın (72) uyluğundan 5 kilo tümör çıkartıldı.

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatla Nazmiye Aydın'ın (72) uyluğundan 5 kilo tümör çıkartıldı. Dicle Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emin Özkul, hastanın koronavirüs nedeniyle korktuğu için, 1,5 yıl boyunca hastaneye başvurmadığını, bu nedenle portakal büyüklüğündeki tümörün karpuz büyüklüğüne ulaştığını söyledi. Doç. Dr. Özkul, "Bu hasta birkaç ay sonra gelmiş olsa, muhtemelen hayatını kurtarmak için bacağının kesilmesini önerebilirdik." dedi.

Batman'da yaşayan Nazmiye Aydın'ın, rahatsızlanınca gittiği hastanede yapılan tetkiklerinde uyluğunda tümör olduğu belirlendi. Pandemi nedeniyle tedavi için hastaneye gitmekten korkan Aydın'ın uyluğundaki tümör, zamanla büyüdü. Durumundan endişe eden yakınları, Aydın'ı 1,5 yılın sonunda Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi. Doktorlar hastayı muayene ettikten sonra, acilen ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyatta, Nazmiye Aydın'ın uyluğundan 5 kiloluk tümör çıkartıldı.

'İHMAL YÜZÜNDEN TÜMÖR KARPUZ BÜYÜKLÜĞÜNE ULAŞTI'

Ameliyatı yapan Dicle Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emin Özkul, tümörün kötü huylu olduğunu ve hastanın tedavisini, pandemi nedeniyle ihmal ettiğini söyledi. Portakal büyüklüğündeyken alınabilecek tümörün, karpuz büyüklüğüne ulaştığını aktaran Özkul, şöyle konuştu:

"Hastamız, uyluk kısmında kötü huylu bir tümöre sahip. İhmal edilmiş, pandemiden dolayı biraz geç müdahale olmuş bir hasta. Pandemiden dolayı birçok hasta, hastanelere başvuramadı veya geç başvurdu. Normalde daha küçük boyutlarda bir portakal büyüklüğündeyken yakalanabilecek bir tümör, karpuz büyüklüğüne geldikten sonra, ancak müdahale edilebildi. Hastanın uyluğundan yaklaşık 5 kiloluk bir tümör çıkarttık. Bu, son dönemlerde özellikle karşılaştığımız bir durum, yani pandemiden sonra karşılaştığımız bir durum. Maalesef ki hastalara müdahaleyi de geç hale getirdi. Pandemi sadece farklı yönlerde insanların ölümüne yol açmadı, bu şekilde geç müdahalelere yol açarak, hastaların sakat kalma oranını ve hastaya müdahaleyi güçleştirdi. Bu hasta da onlardan bir tanesi."

'BİRKAÇ AY GEÇ KALSAYDI BACAĞINI KAYBEDEBİLİRDİ'

Birkaç ay daha geç kalınması durumunda, hastanın hayatını kurtarmak için, bacağının kesilmesini önermek zorunda kalacaklarını ifade eden Özkul, "Hastaya, yaklaşık 4,5 saat süren bir müdahalede bulunduk. Çok şükür herhangi bir sinir hasarı ve damar hasarı olmadan, inşallah yakın zamanda sağlığına kavuşup normal yaşantısına dönecek. Bu hastalar biraz daha gecikse, genellikle ekstremite kaybına, yani ampütasyon dediğimiz bacağının kaybına yol açacak bir ameliyatla sonuçlanabiliyor. Bu hasta birkaç ay sonra gelmiş olsa, muhtemelen hastanın hayatını kurtarmak için bacağının kesilmesini önerebilirdik. O nedenle hastalardan ricamız, eğer bir sıkıntısı olan varsa, mutlaka en yakın doktora başvurup, pandemiye bakmaksızın gecikmeden tedavisine başlamasını öneriyoruz" diye konuştu.

'KOVİD 19 NEDENİYLE KORKTUK, HASTANEYE GİTMEDİK'

Nazmiye Aydın'ın oğlu Süphi Çelik ise, "1,5 sene oldu. Covid-19'dan dolayı hastaneye gelmekten korkuyorduk, annem yaşlıdır diye. Biz de geciktik. Bacağındaki tümör önce küçüktü, sonra büyüdü. Şimdi ameliyat oldu, durumu çok iyi. Doktorumuz iyi bir iş başardı, kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı