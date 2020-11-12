7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu
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7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu

12.11.2020 16:24 | Son Güncelleme: 12.11.2020 16:32
7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu

Anadolu'da nesli tükendiği düşünülen, 22 gün önce Trabzon'da yorgun halde bulunduktan sonra bakımı yapılarak doğaya salınan yakalı toy kuşu; Yozgat'ta vurulmuş halde ölü bulundu. Türkiye'de görüldükten sonra sadece 600 kilometre uçabilen kuş, uydu ve radyo frekanslarıyla takip ediliyordu.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan, Anadolu'da nesli tükendiği bilinen, en son 1912 yılında Kars'ta, 2013 yılında da Konya'nın Karapınar ilçesi yakınlarında rastlanılan yakalı toy kuşu, 20 Ekim günü Akçaabat'ta bitkin halde bulundu. Yakalı toy kuşu, kedilere yem olmaktan kurtarılarak kuş gözlemcileri aracılığıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kazakistan'da üretilip sırtında takip cihazıyla doğaya salındığı tespit edilen göç yorgunu kuş, tedavi edildikten sonra 14 gün önce Gümüşhane'de yeniden doğaya salındı.

7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu

600 KİLOMETRE UÇABİLDİ

Uydu ve radyo frekanslarıyla takip edilen kuşun 4 gün boyunca 600 kilometre uzaklıkta sabit bir noktadan sinyal göndermesi üzerine harekete geçildi. Trabzon'da kuşun bakımını üstlenen doğa fotoğrafçısı Hakan Kahraman, sinyali takip ederek yakalı toy kuşunu Yozgat'ın Sorgun ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü olarak buldu.

7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu

"BİZ YAŞATIYORUZ, AVCILAR ÖLDÜRÜYOR"

Trabzon'da yakalı toy kuşunun bakımını üstlenen ve kuşa 'Lazize' ismini veren Hakan Kahraman, "2 gündür sinyal alamıyorduk ve peşine düştük. Dün ne yazık ki avcılar tarafından vurulmuş olarak bulduk. Üzüntümü anlatmaya kelimeler yetmiyor. Bizler bu eşsiz canlıları yaşatmaya çalışırken avcının biri bu güzelliği hiç çekinmeden öldürebiliyor. Bu kuşun varlığı Türkiye'de yeniden görülmesi mucizeydi. Ne yazık ki avcının biri bu mucizenin yaşamasına izin vermedi" dedi.

7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu
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