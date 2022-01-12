Bakan Yardımcısı Danışmanı Kolabaş, 64 yaşında yüksek lisansını tamamladı - Haberler
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Bakan Yardımcısı Danışmanı Kolabaş, 64 yaşında yüksek lisansını tamamladı

Bakan Yardımcısı Danışmanı Kolabaş, 64 yaşında yüksek lisansını tamamladı
AA / Alirıza Sözbir - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Danışmanı Kamil Kolabaş, 64 yaşında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak diplomasını aldı.

YALOVA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Danışmanı Kamil Kolabaş, 64 yaşında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak diplomasını aldı.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1981 yılında mezun olan 2 çocuk ve 7 torun sahibi Kolabaş, yüksek lisansına 2 yıl önce Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde başladı.

" Tika'nın Yurt Dışında Yapmış Olduğu Kültürel Faaliyetlerin Türkiye Basınında İz Düşümü" tezinin savunmasını vererek mezun olan Kolabaş'a yüksek lisans diploması, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Genel tarafından takdim edildi.

Kamil Kolabaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, lisans eğitiminden sonra eğitime ara verdiğini, bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlık ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında (TİKA) çeşitli görevlerde bulunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Genel ile karşılaşmasının ardından yüksek lisansa başladığını belirten Kolabaş, "Benim buradaki gayem gençlere de örnek olmak, bu işin yapılabileceğini göstermek. Tüm hocalarımın, mesai arkadaşlarımın, Bakan Yardımcısı Serdar Bey'in, Gökhan Bey'in manevi destekleriyle Allah bugüne getirdi. Elhamdülillah bugün de yüksek lisansı kazanmış olduk." dedi.

Genç yüksek lisans öğrencilerinin de kendisine yardımcı olduğunu aktaran Kolabaş, ailesinden, çevresinden olumlu tepkiler aldığını dile getirdi.

Kolabaş, bundan sonraki süreçte doktora da yapabileceğini sözlerine ekledi.

Tez danışmanı da olan Prof. Dr. Genel ise Kolabaş'ın azimli bir şekilde yüksek lisans yapmak için başvurduğunu ifade ederek, "Özellikle gençlere örnek olması açısından, akademik kariyer açısından, akademik kariyer bağlamında yaş sınırına takılmadan insanlara, gençlere, belki de daha ileri yaştakilere öncülük etmesi bakımından çok güzel örnek oldu." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Danışmanı Kolabaş, 64 yaşında yüksek lisansını tamamladı

Bakan Yardımcısı Danışmanı Kolabaş, 64 yaşında yüksek lisansını tamamladı

Bakan Yardımcısı Danışmanı Kolabaş, 64 yaşında yüksek lisansını tamamladı

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AA / Alirıza Sözbir - Son Dakika Haberleri

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