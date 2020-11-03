2 ölü, 15 yaralı! Viyana'da sinagog yakınlarındaki terör saldırısı sonrasında Türkiye'den kınama geldi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da sinagog yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş; 7'si ağır 15 kişi de yaralanmıştı. Ülkeyi kana bulayan terör saldırısıyla ilgili Türkiye'den de kınama açıklamaları geldi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın Schwedenplatz bölgesindeki bir sinagog yakınında silahlı saldırı meydana geldi. Viyana polisi, yaptığı açıklamada saldırı sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini vererek, saldırganı yakalamak için 'büyük bir operasyon' başlatıldığını kaydetti.

"ORGANİZE BİR TERÖR SALDIRISI ALTINDAYIZ"

Avusturya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir şüphelinin yakalandığı belirtildi. Viyana polisi, bir sonraki açıklamasında bir saldırganın öldürüldüğü, diğerinin kaçtığını bildirdi. Avusturya İçişleri Bakanlığı, "Farklı yerlerde saldırılar gerçekleşiyor. Birçok saldırgan var. Organize bir terör saldırısı altındayız." açıklamasında bulundu. Avusturya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 4'ü teslim oldu. Saldırıda Recep Tayyip Gültekin isimli bir Türk genci de hafif yaralandı.

"YAŞAMINIZI TEHLİKEYE ATMAYIN"

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "Lütfen Viyana Polisi'nin açıklamalarını takip edin. Tehlike geçmedi! Hala teröristlerin masum insanlara saldırısı devam etmekte! Evde ya da bulunduğunuz mekanda kalın sokaklara çıkmayın! Polis "tehlike geçti" açıklaması yapmadan yaşamınızı tehlikeye atmayın" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'DEN TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Dışişleri Bakanlığından da olayla ilgili açıklama geldi. Bakanlık, saldırıyı kınayarak şu açıklamayı yaptı:

"Viyana'da meydana gelen terör saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. On yıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir"

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ise sosyal medya hesabından "Viyana'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya'nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, TERÖRİZMİN KARŞISINDA AVUSTURYA HALKININ YANINDADIR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabı üzerinden saldırıyı kınayan bir açıklamada bulundu. Altun, "Viyana'da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz" dedi.