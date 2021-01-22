7 Melek sinema filminin konusu nedir? 7 Melek filminin oyuncu kadrosu

Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz darbe gecesini konu alan 7 melek dizisi şimdiden tüm dikkatleri üzerine topladı. Dizinin başrol oyunları arasından hepsi birbirinden farklı ve güzel 7 adet kadın oyuncumuz bulunmakta. 7 melek dizisinin ne zaman vizyona gireceği bekleyen izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi.

7 MELEK ADLI FİLMİN YAYIN TARİHİ VE KONUSU

Yönetmenlik sektöründe adını duyurmayı başaran Murat Onbul' un yönetmenlik koltuğunda oturduğu 7 Melek adlı filmin senaristliğini Ahmet Karadoğaz ile Nurgül Bayram üstlenmektedir. Ankara' nın Gölbaşı ilçesinde bulunan eski Özel Harekat şubesi geçtiğimiz yıllarda bombalanmıştır ve 7 Melek filmi 6 Kasım tarihi ile çekimlerini eski Özel Harekat şubesinde başlatacak.

7 MELEK FİLMİNİN KONUSU NEDİR

15 Temmuz darbe gecesinde, 7 Özel Harekat kadın polislerin başına gelmiş olayları farklı bir şekilde anılacaktır. 7 Melek filminin konusu ise gerçek hayatta yaşanmış olan olaylara dayanmaktadır.

7 MELEK FİLMİNİN OYUNCULARI

Mehmet Küçükyılmaz, Burcu Kıratlı, Pelin Uluksar, Tuğba Türk, Elif Buse Doğan, Yasemin Öztürk, Ferdal Işık.

Burcu Kıratlı

23 Temmuz 1989 senesinde dünyaya gelmiştir ve kendisi 2020 itibari ile 31 yaşındadır. Burcu Kıratlı Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim almış ve bölümünü başarı ile bitirmiştir. Ardından ise Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk üzerine eğitimler almıştır. 2018 senesinde ise ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile dünya evine girmiştir. Burcu Kıratlı' nın en çok ön plana çıktığı dizi ise Aşk ve Mavi olmuş, canlandırdığı Mavi karakteri ile sergilediği performans çoğu izleyici tarafından taktir edilmiştir. Daha öncesinde Diriliş Ertuğrul adlı dizide Gökçe karakteri ile karşımıza gelmiştir. 49 kilogram ve 1. 67 metra santimetre uzunluğundadır.

Öznur Serçeler

1987 senesinde Kayseri' de dünyaya gelmiştir. Oyuncunun en etkileyici performansı ise Erkenci Kuş adlı dizide canlandırdığı Lale karakteri ile olmuş ve bu rolle çoğu izleyicinin aklına kazınmıştır. Son dönemlerde ise Dolunay adlı dizide canladırdığı Fatoş karakteri ile gündeme gelse de Hayat Devam Ediyor adlı dizide yer almıştır. Bilkent Üniversitesinden mezun olmuş olan Öznur Serçeler, Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizi ile kariyerinde büyük adımlar atmıştır. Güzel oyuncunun Yiğit Güven ile ilişkisi vardır.

Pelin Uluksar

Oyuncunun son olarak ekranlara geldiği dizi Şahmeran olmuştur. Oyuncunun en beğenilen performansı ise Vuslat adlı dizide canlandırdığı Nehir adlı karakter ile olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini ise Bir Deli Rüzgar adlı dizide canlandırdığı Rangin adlı karakter ile kazanmıştır. 19 Nisan 1994 senesinde gözlerini İstanbul' da açan oyuncu, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde eğitim hayatını başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Ardından ise Müjdat Gezen Sanat Merkezinde sahne alan oyuncu performanslarını daha iyiye doğru yöneltmiştir. Pelin Uluksar' ın kariyerinde büyük adımlar attığı dizi ise No 309' dur. Kendisi 53 kilogramdır ve 1,71 santimetre uzunluğundadır. Bilinen bir ilişkisi ise bulunmamaktadır.

Tuğba Melis Türk

2020 senesinde Survivor' da sergilediği performans ile beğenilen Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 senesinde Bulgaristan' da dünyaya gelmiştir ve kendisi 2020 itibari ile 30 yaşındadır. Best Model of Turkey yarışmasında 2011 senesinin birincisi olmuştur. Survivor' a katılmadan önce ise Fazilet Hanım ve Kızları adlı dizide 35. Bölümde Nil karakteri ile izleyicinin karşısına çıkmıştır. Muhteşem Yüzyıl: Kösem adlı dizide ise Katarina karakteri ile etkileyici bir performans sergilemiştir.

Elif Buse Doğan

1993 senesinde Kocaeli'nde dünyaya gelmiştir ve kendisi 2020 itibari ile 27 yaşındadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında müzik eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan Elif Buse Doğan ünlü bir şarkıcıdır ve milyonlarca kişinin hayranlarını kazanmıştır. Güzel şarkıcı dizi dünyasından da ayrı kalmamıştır. Sanata ayrı bir yeteneği olan Elif Buse Doğan,Aşk Laftan Anlamaz(2016), Hayat Bazen Tatlıdır(2017), Çukur(2018) dizisinde Hale karakteri ile ve Darısı Başımıza(2018) adlı dizide canlandırdığı öykü karakteriile izleyicinin karşısına çıkmıştır

Yasemin Öztürk

Tecrübeli oyuncu 25 Şubat 1974 senesinde dünyaya Ankara' da gözlerini açmıştır. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden başarılı bir şekilde mezun olan oyuncu daha sonrasında ilk oyunculuk tecrübesini Bizim Sokak(1999) adlı dizi ile yaşamıştır. Birçok yapımda oyunculuk performansı sergileyen Yasemin Öztürk' ün yer aldığı ünlü diziler ise; Kurtlar Vadisi(2003-2005), Bir İstanbul Masalı(2003), Ezo Gelin(2006), Binbir Gece(2008), Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi(2011), Kurtlar Vadisi Pusu(2014).

Mehmet Küçükyılmaz

Mehmet Küçükyılmaz, 2 Eylül 1990 yılında Siverek, Şanlıurfa-Siverek'te doğdu. Bitlis Eren Üniversitesi İnşaat Teknikerliği bölümü mezunu olan Küçükyılmaz, oyunculuk eğitimi almasının ardından "Gülperi" dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdi. Mehmet Küçükyılmaz ayrıca İblis Esir-i Beden, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çarpışma, Arka Sokaklar gibi birçok film ve dizide rol aldı. İblis Esir-i Beden filmiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 7 Melek filminde Cesur karakterini oynamıştır.