Hamilelik güzelliği yüzüne yansıdı! İkinci çocuğunu bekleyen Bengü'nün kırmızı elbisesine övgü yağdı
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Hamilelik güzelliği yüzüne yansıdı! İkinci çocuğunu bekleyen Bengü'nün kırmızı elbisesine övgü yağdı

Hamilelik güzelliği yüzüne yansıdı! İkinci çocuğunu bekleyen Bengü'nün kırmızı elbisesine övgü yağdı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan ünlü şarkıcı Bengü'nün 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde giydiği kırmızı elbisesine övgü yağdı. Hayranları, elbisenin Bengü'ye çok yakıştığı yorumlarında bulundu.

Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu ile evliliğinden Zeynep adında bir kız çocuğu olan ünlü şarkıcı Bengü, 2 yaşındaki kızına kardeş getiriyor. 7 aylık hamile olan şarkıcı, ilerleyen hamileliğine rağmen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını geri çevirmedi. Ankara'daki kutlamalarda sahne alan Bengü'nün performansı kadar kıyafet seçimi de beğenildi.

HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI

Ünlü şarkıcının konser için özel olarak seçtiği kırmızı elbisesine sosyal medyada yorum yağdı. Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Bengü'ye övgüler dizen hayranları, "Kıyafet çok yakışmış", "Doğru seçim olmuş", "Çok güzel duruyorsunuz" gibi yorumlarda bulundu.

İşte ünlü sanatçının konserde giydiği o kıyafet:

Hamilelik güzelliği yüzüne vurdu! İkinci çocuğunu bekleyen Bengü'nün kırmızı elbisesine övgü yağdı
Hamilelik güzelliği yüzüne vurdu! İkinci çocuğunu bekleyen Bengü'nün kırmızı elbisesine övgü yağdı
Hamilelik güzelliği yüzüne vurdu! İkinci çocuğunu bekleyen Bengü'nün kırmızı elbisesine övgü yağdı
Hamilelik güzelliği yüzüne vurdu! İkinci çocuğunu bekleyen Bengü'nün kırmızı elbisesine övgü yağdı
Hamilelik güzelliği yüzüne vurdu! İkinci çocuğunu bekleyen Bengü'nün kırmızı elbisesine övgü yağdı



Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
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Hamilelik güzelliği yüzüne yansıdı! İkinci çocuğunu bekleyen Bengü'nün kırmızı elbisesine övgü yağdı - Haberler Magazin
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