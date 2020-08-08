650 yaşındaki tarihi çınar ağacı tedavi edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

650 yaşındaki tarihi çınar ağacı tedavi edildi

Ankara'ya 100 kilometre mesafedeki Güdül ilçesine bağlı Yeşilöz beldesinde bulunan 6 asırlık hasta çınar ağacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzman ekiplerinin çalışmalarıyla tedavi edildi.

08.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:12

Ankara'ya 100 kilometre mesafedeki Güdül ilçesine bağlı Yeşilöz beldesinde bulunan 6 asırlık hasta çınar ağacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzman ekiplerinin çalışmalarıyla tedavi edildi.

Yeşilözüm Dayanışma ve Doğamızı Koruma Derneği Başkanı Mühendis Ali Ulubay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'nın kolu Kirmir Çayı'nın kenarında bulunan ve asıl adı Keşanuz (Kesenöz) olan beldenin tarihinin 3 bin yıl öncesine dayandığını anlattı. Yeşilöz'ün yemyeşil örtüsü, temiz havası, coğrafi güzellikleri, çok katlı tarihi mağaraları ve ortasından geçen Kirmir Çayı'nın ziyaretçileri adeta büyülediğini ifade eden Ulubay, beldenin 1960 yılında bol yeşil alana sahip olması nedeniyle "Yeşilöz" adını aldığını söyledi.

Bu isimle bütünleşen tarihi çınar ağacının yörede "saklı cennet"i andıran belde halkı ve ziyaretçiler için büyük önem taşıdığını vurgulayan Ulubay, şu bilgileri verdi:

"Yeşilöz beldesinin simgesi olan tarihi çınar ağacı, beldenin Han Önü Meydanı'nda asırlardır halka gölgesini sunuyor. Beldenin ortak mirası çınar ağacının gövdesi, son dönemde kurtlandı ve mantar nedeniyle hastalandı. Dolayısıyla çevredeki evler için de risk teşkil ediyordu. Bunun üzerine ağacın tedavisine ait ilk çalışmaları Yeşilözüm Dayanışma ve Doğamızı Koruma Derneğinin girişimleriyle başlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Türkiye'deki en iyi uzmanlar köyümüze davet edildi. Çınarımız, kurtlarından temizlendi ve tedavi edildi. Çınar ağacımız için yeni bir sayfa açıldı."

Örnek çalışmalardan biri

Ulubay, çınar ağacının tedavisinin insana, doğaya ve tarihe gösterilen saygı açısından farkındalık yaratacak örnek çalışmalardan biri olduğuna işaret ederek, "Çınar ağacımız artık yaşayacak ve gelecek kuşaklar da ataları gibi şenliklerini, festivallerini onun gölgesinde yapacak." dedi.

Yeni kurulan derneğin doğayı koruma çalışmalarının yanında, sosyal yardımlaşma ve beldenin değerlerini gelecek nesillere aktarmak için çalıştığını anlatan Ulubay, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü desteği ile yapılan çalışma sonucunda anıt ağacımız tescil edilerek koruma altına alınacak, ziyaretçilerini zaman içinde tarihi bir yolculuğa çıkaracak. İlgililere ve destek sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Hasta ağaç nasıl tedavi edildi?

Orman Mühendisi Uğur Gökceoğlu ise anıt çınar ağacının yaşının 650 yaşında olduğunun tahmin edildiğini vurgulayarak "Bakım çalışmamızda önce kırık dalların budamasını yaptık. Daha sonra yara yüzeyleri, kovuk kısımları yeniledik. Böcek ve mantara karşı ilaçlama yapıp, çam katranı tatbik ettik. Çapa yapıp gübresini atarak bakım çalışmasını tamamlamış olduk." bilgisini verdi.

Belde halkı çınar ağacının iyileşmesinden memnun

Belde sakinlerinden Necati Altındal ise tarihi çınarın gölgesinin yöre halkı için yıllar boyu düğün, nişan gibi etkinliklerde toplanma yeri olduğunu ifade ederek "Ağacın gölgesinde bütün halk toplanırız. Ancak zamanın birinde meydana gelen bir yangında iki ev, cami ve çınar zedelendi. Çınarın daha güçlü olması için gereken ihtimam gösterildi. Çınarımız eski güzelliğine kavuştu. Ağacımızı ebedi yaşatmak istiyoruz. Bu işe önder olan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Kısmet Müvezzi ise çocukluğundan beri oyunlar oynadığı ağacın tüm belde halkı için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek ağacı hastalıktan kurtarıp tekrar eski haline dönüştüren ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yaşar Yurtseven ise doğup büyüdüğü beldenin çınarının çocukluk yıllarında binlerce kuşa ev sahipliği yaptığını, kervanlarla gelenlerin ağacın yapraklarını topladığı bilgisini verdi. Yurtseven, ağacın yeniden eski haline dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

650 yaşındaki tarihi çınar ağacı tedavi edildi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu Güncel
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Magazin
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Spor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Maskeli 5 kişi, 4 dakika içinde 200 bin liralık mal çaldı
Maskeli 5 kişi, 4 dakika içinde 200 bin liralık mal çaldı
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu, taleplere yetişemiyor
Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu, taleplere yetişemiyor
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
Robin van Persie, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu
Robin van Persie, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Salih Zeki Çolak
Magazin Sezen Aksu Yeşim Salkım Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ertuğrul Sağlam Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Bakan Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: 650 yaşındaki tarihi çınar ağacı tedavi edildi - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 12:29:59. #1.15#
title