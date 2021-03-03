6. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri sahiplerini buldu

Üsküdar Üniversitesi tarafından toplumsal değerlerin gelişmesi amacıyla topluma örnek olan, iyiliğe teşvik edecek davranış, olay ve kişilerin ödüllendirilmesi hedefiyle düzenlenen "Yüksek İnsani Değerler Ödülleri" sahiplerini buldu.

Üsküdar Üniversitesi tarafından toplumsal değerlerin gelişmesi amacıyla topluma örnek olan, iyiliğe teşvik edecek davranış, olay ve kişilerin ödüllendirilmesi hedefiyle düzenlenen "Yüksek İnsani Değerler Ödülleri" sahiplerini buldu.

Bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen ödül töreni, Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda yapıldı.

Bu yılki ödüllerin sahipleri, sosyolog Prof. Dr. Beylü Dikeçligil, psikiyatri ve nörofizyoloji uzmanı Prof. Dr. Bilgen Taneli, yazar Hayati İnanç, AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent ile Kovid-19'la mücadelede hayatını kaybeden merhum Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu oldu.

Törende konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, özellikle pandemi döneminde yüksek insani değerlerin ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Bütün canlılar arasında soyut düşünebilen tek varlık insandır. Bu özelliği nedeniyle insan değer üretiyor." dedi.

Tarhan, insanlar arasında ortak değerlerin olmasının huzurlu bir ortam oluşturduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ortak değerleri yaşatmazsak, bununla ilgili bilgi üretmezsek, bilimsel dünyaya bunu sunmazsak vebal altında kalırız. Onun için biz 6 senedir bu değerler çalışmasını yapıyoruz. Aynı zamanda yaşadığı topluma bir şeyler katmaya çalışan, kendi çıkarı için yaşamayan, insanlığın geleceğine bir şeyler katmaya çabalayan güzel insanları tarihe not düşmek için ödüllendirmeye çalıştık. Bu sene altıncısını yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

Açılış konuşmasının ardından verilen ödüllerde, Haluk Levent adına AHBAP Derneği İstanbul Şehir Başkanı Buse Vurucu, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu adına ise meslektaşı Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur ödülü aldı.

Törene katılım sağlayamayan psikiyatri ve nörofizyoloji uzmanı Prof. Dr. Bilgen Taneli ve Haluk Levent video mesaj göndererek, teşekkürler ettiler.

Yazar Hayati İnanç, ödülün ardından yaptığı konuşmada, ödülü yaptıklarının değil de yapacaklarının bir sorumluluğu için gösterge kabul ettiğini söyledi.

İnanç, pandemi öncesi konuşmacı olduğu konferanslara gençlerin yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gençlere sordum, 'burada eğlence yok, pop yok, top yok, neden bu ilgi, ne arıyorsunuz?' diye. Şimdi burada orta yaş grubuyla bir arada olmanın verdiği imkanı değerlendirerek çocukların bana dediklerini aktarayım; 'Hocam bize acımasız davranılıyor, sınavdan sınava koşturularak 30 yaşını buluyoruz, kendimize gelemiyoruz. İki güzel sözü duyup da dinlemedik mi?' Eğer Z kuşağında arzu etmediğimiz bazı gelişmeler varsa sorumluların onlardan önce bizde olduğunu da bize hatırlatmış oldular."

Yüksek insani değerlerin yanı sıra ölüm kavramının da her daim hatırlanması gerektiğinin altını çizen Hayati İnanç, "Biz son yıllarda ölüm ve gözyaşı mefhumlarını hayatımızdan uzaklaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kabristanı 40 kilometre uzağa koymanın bir faydası yok. Halbuki ölümle, vazifesi biten boş kapsül bırakılmıştır. Kınından çıkan kılıç gibi olur insan vefat edince, boş yakıt tankını bırakıp daha hızlı giden füze gibi olur. Ne bu gam ne bu telaş?" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Beylü Dikeçligil ise insani değerlere her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu ödüle layık gördükleri için Üsküdar Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Bunu lütfeden Rabbime de hamd ediyorum. Biz layık görülüyoruz ama aslında bunların hepsinin bir lütuf olduğunun da hamdolsun idrakindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Törende ayrıca ödülleri sunulan kişi ve kurumlara TEMA Vakfından fidan sertifikası takdim edildi. Aynı zamanda ödül almaya değer bulunan kişi ve kurumlar adına 2020-2021 akademik yılında üniversite tarafından bir öğrenciye de burs verileceği duyuruldu.

Üsküdar Üniversitesi Televizyonu (ÜÜ TV) ve Youtube kanalından canlı yayınlanan tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz