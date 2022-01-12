6 haftadır evlerinin çatısından sesler gelen aile, cesaretlerini toplayıp çatıya çıkınca korkunç yaratıkla karşılaştı

İngiltere'de ikamet eden 4 çocuk annesi Amy Punton ve ailesi, yaklaşık 6 haftadır çatılarından gelen sesler nedeniyle endişe yaşıyordu. Ancak aile üyeleri, bir türlü çatıya çıkmaya cesaret edemedi.

YUKARI ÇIKMAYA KARAR VERDİLER

Çatıdan gelen seslerin dayanılmaz bir hal almasının ardından yukarı çıkmaya karar veren aile, cesaretini topladıktan sonra adım adım çatıya doğru yürümeye başladı. Karşılarına ne çıkacağını merakla bekleyen aile, yukarıda bir hırsızın da olabileceğini düşündü.

DEV YARATIĞI GÖRÜNCE BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Aile üyeleri, çatıda sıkışan 1 metrelik fare mumyasını görünce büyük şaşkınlık ve korku yaşadı. Çatı katında uzun bir süredir duran ve çatıyı delen farenin öldürüldükten sonra çatıya bırakıldığı belirtildi.

SESLER, TAVANDAKİ TAHTALARDAN GELİYORDU

Fare nedeniyle büyük korku yaşayan aile üyeleri, çatıdan gelen seslerin kaynağını da tespit etti. Buna göre farenin bulunduğu yerdeki tahtalar kırılması nedeniyle sesler çıtırtı sesleri oluşmaya başlamıştı.

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