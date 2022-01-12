6 haftadır evlerinin çatısından sesler gelen aile, cesaretlerini toplayıp çatıya çıkınca korkunç yaratıkla karşılaştı - Haberler
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6 haftadır evlerinin çatısından sesler gelen aile, cesaretlerini toplayıp çatıya çıkınca korkunç yaratıkla karşılaştı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

İngiltere'de yaşayan 4 çocuklu ailenin evlerinden 6 haftadır ses geliyordu. Haftalar sonra çatıya çıkmaya karar veren aile, karşılarında gördükleri 1 metrelik fare mumyası nedeniyle büyük korku yaşadı. Çatıdaki sesin ise farenin ağırlığından dolayı kırılan tahtalardan geldiği belirlendi.

İngiltere'de ikamet eden 4 çocuk annesi Amy Punton ve ailesi, yaklaşık 6 haftadır çatılarından gelen sesler nedeniyle endişe yaşıyordu. Ancak aile üyeleri, bir türlü çatıya çıkmaya cesaret edemedi.

Çatıdan gelen seslerin dayanılmaz bir hal almasının ardından yukarı çıkmaya karar veren aile, cesaretini topladıktan sonra adım adım çatıya doğru yürümeye başladı. Karşılarına ne çıkacağını merakla bekleyen aile, yukarıda bir hırsızın da olabileceğini düşündü.

6 haftadır evlerinin çatısından sesler gelen aile, cesaretlerini toplayıp çatıya çıkınca korkunç yaratıkla karşılaştı

Aile üyeleri, çatıda sıkışan 1 metrelik fare mumyasını görünce büyük şaşkınlık ve korku yaşadı. Çatı katında uzun bir süredir duran ve çatıyı delen farenin öldürüldükten sonra çatıya bırakıldığı belirtildi.

6 haftadır evlerinin çatısından sesler gelen aile, cesaretlerini toplayıp çatıya çıkınca korkunç yaratıkla karşılaştı

Fare nedeniyle büyük korku yaşayan aile üyeleri, çatıdan gelen seslerin kaynağını da tespit etti. Buna göre farenin bulunduğu yerdeki tahtalar kırılması nedeniyle sesler çıtırtı sesleri oluşmaya başlamıştı.

6 haftadır evlerinin çatısından sesler gelen aile, cesaretlerini toplayıp çatıya çıkınca korkunç yaratıkla karşılaştı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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