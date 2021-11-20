MERSİN (Habermetre) - Akdeniz Bölgesi'nin en önemli kültür etkinliklerinden biri olan 6. CNR Mersin Kitap Fuarı kapılarını açtı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, fuarın açılışına katıldı. Bilginin insan hayatındaki en önemli unsur olduğunu ve bilgi edinmenin yolunun da okumaktan geçtiğini söyleyen Başkan Seçer, "Hayatta en büyük silahınız bilginiz. Bilgi edinmek için de bir çok faktör gibi en önemli faktör okumak" dedi.

CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine; Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, Meclis üyeleri, oda başkanları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kitapsever katıldı.

Fuarı 500 binin üzerinde kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Yenişehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB desteği ile düzenlenen 6. CNR Mersin Kitap Fuarı, bu yıl da kitapseverlerin yoğun ilgisi ile açıldı. 28 Kasım'a kadar 09. 30-20. 00 saatleri arasında ziyarete açık olacak fuarı, 500 binin üzerinde kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor. Bu yıl okuyucuyu 200 yayınevinin 350 markasıyla buluşturacak olan fuarda kitapseverler 500'ün üzerinde imza günü etkinliğinin yanı sıra paneller ve söyleşilerle de sevdikleri yazarları yakından görme fırsatı bulacak.

Vali Su: "Bilgiye ulaşmak, bilgilenmek, bilgi üretmek çok önemli"

Açılışa katılan Mersin Valisi Ali İhsan Su, fuarların önemine dikkat çekerek, "En önemli şey şu anda günümüz dünyasında bilgi. Bilgiyi üreten, bilgiyi ortaya koyan dünyanın süper gücü oluyor ve bugün çağımıza bilgi çağı diyoruz. O yüzden bilgiye ulaşmak, bilgilenmek, bilgi üretmek çok önemli" dedi.

"Okumayan, öğrenmeyen toplumlarda savaş bir türlü dinmiyor"

Başkan Seçer, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, hayatta en önemli noktalardan birinin bilgi sahibi olmak olduğunu söyledi. Bilgiye ulaşmanın yolunun da okumak olduğunu ifade eden Başkan Seçer, "Hayatta edindiğim deneyimlerden yola çıkarak şunu öğrendim; hayatta en büyük silahınız bilginiz. Ne kadar bilgili bir bireyseniz, insansanız, sorunların üstesinden o kadar rahat gelebiliyorsunuz. Çalıştığınız alanla ilgili ne kadar çok bilgiliyseniz o kadar çok başarılı oluyorsunuz. Bu toplumlar için de böyle. Okumayan, öğrenmeyen, eğitim almayan toplumlar sömürge olarak kalıyor ve o toplumlarda savaş, kargaşa, gözyaşı, toz bulutu, ateş, duman bulutu bir türlü dinmiyor. Onun için bilgi; bilgi edinmek için de bir çok faktör gibi en önemli faktör okumak" dedi.

"Okumuyorsanız hayal de kuramazsınız"

Kitap okumanın hayal dünyasını geliştirdiğine değinen Başkan Seçer, "Okumak insanı bilgilendirir güzel ama bir diğer özelliği de; eğer okumuyorsanız empati kuramazsınız, hayal kuramazsınız, matematiği, kimyayı, fiziği, edebiyatı asla iyi anlayamazsınız. Öğretmenlerimiz; 'ne kadar çok okursanız, pozitif bilimlerde de o kadar başarılı olursunuz' derdi. Ben bu anlayışla her zaman, hayatımın her noktasına okumayı koydum ve kendimi iyi hissettim" diye konuştu.

" Türkiye'de okuma kültürünün çok daha iyi seviyelere geleceğini umut ediyorum"

Kitap okuma alışkanlığının çocukken başladığına vurgu yapan Başkan Seçer, "İnsanlar üzüntülü olduğu zaman birileriyle oturup kafa dağıtmak ister. Ben yalnız kalıp kitap okumayı arzu ederim. Çünkü sizi alır götürür, bir hayal alemine daldırır. Yeter ki okuduğunuza konsantre olun. Okumak sizi o bunalımlı, buhranlı düşünce ortamından da arındırır. Büyükler olarak tavsiye ediyoruz. Bu gelenek, bu öğreti çocuklukta başlıyor ama gel gelelim uygulamada buna ne kadar yöneliyorlar? Teknoloji çağı başlı başına zaten sorun ama bizlerin; yani belediyelerin, devletimizin diğer kurumlarının, başta Milli Eğitim Bakanlığımızın bu konuda farkındalık yaratacak projeksiyonlarıyla da Türkiye'de okuma kültürünün çok daha iyi seviyelere geleceğini umut ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Kitap fuarı Mersin'in dışardan çok daha güzel bir algıyla tanınmasını sağlıyor"

Seçer, Mersin'de kitap fuarının olmasının kentin sosyo-kültürel yapısı açısından oldukça önemli olduğunu ifade ederek, "Kitap fuarı Mersin'in dışardan çok daha güzel bir algıyla tanınmasına neden oluyor. Yani kültürlü kentlerde, sosyal-kültürel yapısı yüksek olan yerlerde kitap fuarı olur. Mersin de zaten onlardan bir tanesi. Böyle bir organizasyona katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Fuarın başarılı olmasını diliyorum" dedi. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapıldı ve stantlar ziyaret edildi.

Yayın Tarihi: 20. 11. 2021 17: 06: 40

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet