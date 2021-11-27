50 yıldır geçimini develerden sağlıyor

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de yaşayan Recep Demirci geçimini 50 yıldır deve turlarından sağlıyor.

Nevşehir'in Uçhisar kasabasında yaşayan 72 yaşındaki Recep Demirci 1972 yılında babasından devraldığı mesleği tam 50 yıldır sürdürüyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesi balon, ATV, at ve yürüyüş turların yanı sıra deva turlarıyla da ilgi çekmeye devam ediyor. Nevşehir'in Uçhisar kasabasında bulunan Uçhisar Kalesinin altında yerli ve yabancı turistlere deve turu yaptıran Recep Demirci tam 50 yıldır deve turu düzenlediğini söyledi.

Develerini yaz aylarında kalenin altında bulunan mağarada, kış aylarında ise evinde bulunan ahırda baktığını söyleyen Demirci de, geçimini 3 deveden sağlıyor. Babasından miras kalan develerle düzenlediği deve turlarına ilginin büyük olduğunu söyleyen Demirci; "Bu meslek bana babamdan kaldı. Babamın da develeri vardı. Eskilerden bu bölgede develer ile yük taşınırdı. Ben 1972 yılından beri bu mesleği yapıyorum. Bu meslekten de çok güzel para kazanıyorum. Çocuklarımı develerden kazandığım paralar ile büyüttüm, evlendirdim, iş sahibi yaptım. Develeri çok seviyorum. Develer Kapadokya bölgesinin bir parçasıdır. Uçhisar Kalesine gelen misafirler develere biniyor, resim çektiriyor, hatta develeri seviyorlar. Yabancı turisteler de ilgisini çekiyor. Bazıları biniyor ücret ödüyor. Bazıları seviyor yine ücret ödüyor. Hayvan sevgisi çok güzeldir. Develer bu memleketin olmazsa olmazıdır. Bölgede hiçbir yerde deve yokken bende deve vardı. Sonra birkaç yere daha geldi. Onlarda çalışıyorlar ve develerden ekmek parası kazanıyorlar. Turizme de katkı sağlıyoruz "şeklinde konuştu.

Eskiden dedelerinin Kapadokya bölgesinde develer ile yük taşıdıklarını söyleyen Demirci, "Buradan develere yüklenen yükler Avanos'un deve bağırtan rampasından geçerek trene giderlerdi. O rampanın adı da deve bağırtan rampası kalmış. Develer o rampayı çıkarken kayar yorulurlar ve bağırırlarmış. Bu nedenle o rampanın adı devebağırtan rampası olmuş. Bölgede Saruhan, Ağzıkarahan gibi hanlar var. Bu hayvanlar günlük 35-40 kilometre handan hana gidiyor. Orada dinleniyor. Sabah tekrar yola çıkıyor" dedi.

Yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı olan develere binen Kübra Ağlagu da, "Bugün Uçhisar'a arkadaşlarımla birlikte deveye binmeye geldik. Çok keyifliydi. Herkesin buraya gelerek bu deneyimi tatmasını tavsiye ederim" diye konuştu. Elazığ'dan geldiğini söyleyen Selinay Gündüz de, "Kapadokya'yı gezmek için geldim. Kapadokya çok büyüleyici çok otantik bir yer. Uçhisar' da develere binmek için geldik. Herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Tekirdağ'dan geldiğini söyleyen Hatice Sezer ise "Develeri çok merak ediyordum. Özellikle Peygamber Efendimizden dolayı. Çok güzeller. Sadece biraz aç oldukları için tedirgin oldum. Sonrası çok güzeldi" ifadelerini kullandı - NEVŞEHİR